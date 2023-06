LACROIX, Père Bernard, c.s.c.



Religieux de Sainte-Croix

À Montréal, le 3 juin 2023 est décédé père Bernard Lacroix à l'âge de 87 ans. Il est né le 26 mai 1936 à Hochelaga, Montréal, fils de Roland Lacroix et de Réjeanne Dion.Il entre au noviciat en août 1957 et fait sa profession perpétuelle le 2 septembre 1961. Il passe une année de pastorale chez les Dominicains à Montréal et prépare un baccalauréat en pédagogie. Les fins de semaine, il est vicaire dominical à Saint-André d'Argenteuil.Père Lacroix est professeur et éducateur et responsable de salle de récréation au Séminaire Sainte-Croix de 1963 à 1966. Deux années plus tard, il obtient une maitrise en sciences religieuses de l'Université d'Ottawa.En 1968, il devient agent de pastorale scolaire à la polyvalente André-Laurendeau, à Ville Saint-Hubert jusqu'en 1973. Il oeuvre à la pastorale des adultes et à l'éducation de la foi chez les adultes pour le diocèse de Saint-Jean de 1982 à 1991.De 1991 à 2003, il est éditeur-adjoint et membre du conseil d'administration des Éditions Fides, et directeur des associés de Sainte-Croix. En 1997, il est nommé vicaire provincial jusqu'en 2003.De 2003 à 2013, il occupe plusieurs emplois à l'Oratoire Saint-Joseph et dans divers comités et résidences. En février 2016, il lance Info CSC, un bulletin d'information interne qu'il dirige jusqu'en décembre 2019.À la fin de 2022, il va demeurer à l'infirmerie de la maison Basile-Moreau. Le 3 juin 2023, père Lacroix décède à l'Hôpital juif de Montréal à l'âge de 87 ans.