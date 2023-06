VIAU, Raymond



À Hemmingford, le 8 juin 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Raymond Viau, époux de feu Huguette Allen et conjoint de Mme Véronique Brosseau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Benoit Létourneau et ses enfants : Julien, Antoine et Emma).Il laisse également ses soeurs et son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le vendredi 16 juin 2023 à 15h en l'église Saint-Romain de Hemmingford. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 14h. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Chrysostome.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131