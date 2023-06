MONGEAU, Suzanne



À Laval, le 31 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Suzanne Mongeau, fille de feu Gaston Mongeau et de feu Hélène Deslauriers.Précédée de ses soeurs Madeleine et Lyse (feu André), elle laisse dans le deuil son frère Jean-Louis (Madeleine) et sa soeur Pierrette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juin 2023, de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSETél 450.473.5934Une cérémonie aura lieu, ce même samedi, à 17h, à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.