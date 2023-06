ROY, Lysette



À Montréal, le 25 mai 2023, est décédée Lysette Roy, à l'âge de 80 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint Guy Gervais, sa fille Danielle Langevin, ses soeurs et son frère, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses beaux-frères, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.Selon les volontés de la défunte, elle ne sera pas exposée. Ses funérailles auront lieu à la Cathédrale St-Antoine-de-Padoue de Longueuil le jeudi 22 juin 2023 à 14h.www.salonfuneraireLFC.comPropriétaire Robert Cenac