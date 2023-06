Coupe Stanley : dans les dents, Toronto, dit Phil Kessel

Même s’il a été retranché dans un 18e match consécutif, mardi, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Phil Kessel n’en a que faire : il est aujourd’hui un triple champion de la Coupe Stanley et il a tenu à le rappeler à ses détracteurs.

Au cœur des célébrations suivant le triomphe des Knights aux dépens des Panthers de la Floride, le vétéran de 35 ans a pu souligner cette conquête en compagnie de son amie de cœur et de sa jeune fille. Plusieurs observateurs n’étaient pas prêts à parier sur un tel scénario quand le hockeyeur évoluait chez les Maple Leafs de Toronto. Durant son passage en Ontario, il a été ciblé par les commentaires de certains qui l’estimaient incapable de gagner au moment le plus important. Or, depuis l’échange l’ayant envoyé aux Penguins de Pittsburgh en juillet 2015, Kessel a soulevé le trophée argenté trois fois.

https://twitter.com/lukefoxjukebox/status/1668827904367804416?s=20

Aussi, il a la mémoire longue, comme l’a constaté un journaliste torontois du magazine «The Hockey News» venu recueillir ses commentaires. Le joueur d’avant a profité de sa présence pour transmettre un message bien précis.

«Si nous revenons à mes années à Toronto, ils ne pensaient pas que je pouvais gagner, n’est-ce pas? Maintenant, je suis un triple vainqueur de la coupe. Donc, vous allez vous en souvenir?», a-t-il mentionné à son interlocuteur avec le sourire aux lèvres.

Avant de participer activement aux deux championnats d’affilée des Penguins en 2016 et 2017, l’ailier avait atteint les séries trois fois à ses neuf premières années en carrière. Chez les Leafs, il a joué en éliminatoires seulement en 2013.