Crise du logement: l’Université de Sherbrooke lance un appel à la population pour loger des étudiants

La crise du logement inquiète l’Université de Sherbrooke, qui lance un appel à la population afin de trouver des logements pour les étudiants qui sont toujours à la recherche d’un toit pour la rentrée.

• À lire aussi: Une ministre indifférente à la réalité financière des locataires: ils ont des droits, eux aussi!

• À lire aussi: Ils vivent dans leur voiture faute de logement: «Jamais je n’aurais pu penser que je devrais me chercher un toit comme ça à 63 ans»

Préoccupé par la pénurie de logements abordables, l’établissement a lancé un «appel à la solidarité» mercredi, puisque plusieurs nouveaux étudiants qui fréquenteront l’Université de Sherbrooke pour la rentrée ne savent toujours pas où ils pourront se loger cet automne.

Les 700 chambres en résidences universitaires sont déjà comblées et la liste d’attente s’allonge.

«L’an dernier, nous avons communiqué avec les membres du personnel, afin de les sensibiliser à la pénurie de logements pour accueillir nos étudiantes et étudiants à Sherbrooke en vue de la rentrée d’automne. Les gens ont été nombreux à se manifester pour proposer une chambre ou un logement et cela témoigne bien de la générosité et de la solidarité qui caractérisent notre belle communauté universitaire. Cette année, nous souhaitons élargir l’appel à l’ensemble de la population sherbrookoise, puisque le besoin est encore très grand», affirme la professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante.

Les gens intéressés peuvent utiliser la plateforme Uni-Logi pour annoncer gratuitement une chambre ou un appartement à louer ou à partager. Un comité travaille par ailleurs à identifier les appartements et les chambres disponibles.

Plusieurs villes de la province sont touchées par la pénurie de logements, ce qui cause bien des maux de tête aux nouveaux étudiants inscrits dans plusieurs cégeps et universités.

Le Devoir rapportait mercredi que les résidences des cégeps doivent refuser un nombre record d’étudiants cette année, ce qui pourrait même forcer certains d’entre eux à repousser leur entrée au cégep cet automne.