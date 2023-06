Des séjours de qualité au rendez-vous

TROIS-RIVES | Lorsque vous séjournez à la pourvoirie Hosanna, vous êtes certains que vous allez faire des prises de qualité et vivre une aventure dans des installations hors pair.

Située à une heure au nord de Trois-Rivières via la route 155, la pourvoirie a plusieurs espèces à vous offrir.

« Je peux garantir qu’il y a dans les lacs de la pourvoirie le nombre de poissons qu’il faut pour satisfaire les amateurs de pêche, qu’ils soient débutants ou experts, explique le proprio des lieux, Max Béland. Dans les lacs du territoire, la truite mouchetée est reine. Pour offrir plus de plaisir aux amateurs, nous avons créé des lacs avec de la truite arc-en-ciel. Pour les amateurs de défis, il y a aussi la possibilité de pêcher la truite grise. C’est le but que je me suis fixé, offrir un éventail complet. »

Pour assurer un bon approvisionnement, Max continue d’opérer sa pisciculture.

« Nous élevons nos propres truites mouchetées et arc-en-ciel, ce qui nous assure un approvisionnement certain, pour maintenir les populations à un haut niveau, afin que les pêcheurs qui nous visitent puissent connaître du succès. Dans les températures plus chaudes de l’été, il est difficile de transporter les truites sur de longues distances. Notre façon de faire nous assure que tout va bien aller. »

Photo fournie par Karl Tremblay

Recette gagnante

Nous avons été à même de constater que la pêche est excellente. Nous avons récolté de très belles truites mouchetées. Notre compagnon René Baillargeon a eu la main heureuse en capturant une très belle truite arc-en-ciel.

Pour obtenir des résultats, rien de plus simple. Une canne à lancer léger avec tour à tour une Cami argentée avec le centre blanc, la Amazing Spoon de couleur orange ou la Lake Clear argent et or, avec un bas de ligne de 24 pouces et un gros verre de terre et le tour était joué.

Pour la mouche, la meilleure a été la Muddler de couleur brune avec des ailes blanches et la queue rouge. Elle m’a permis de récolter une truite de quatre livres alors que je pêchais à la traîne avec une soie calante.

Photo fournie par Karl Tremblay

Deux territoires

Lorsque Michel Béland a pris possession de la pourvoirie, il n’y avait que quatre chalets.

Aujourd’hui, son fils Max peut compter sur 23 chalets et des refuges, répartis sur deux territoires.

« Sur le secteur Hosanna, on retrouve des chalets entièrement équipés pour des séjours confortables en plan européen. Les amateurs peuvent apporter leur moteur ou encore en louer sur place. Dans le secteur Natisk, les chalets sont situés sur les bords de lacs où les amateurs peuvent pêcher tranquillement, isolés du reste du monde. Les moteurs sont inclus, de même que la literie.

« Aussi, nous avons développé une nouvelle offre de pêche en plan américain, à l’Auberge du secteur Nastik. Les pêcheurs pourront taquiner la truite grise dans le grand lac situé devant l’auberge. »

Depuis toujours, Michel Béland a construit des chalets en bois rond sur la pourvoirie. Max a décidé de poursuivre dans la même lignée en offrant ces habitations rustiques, qui offrent un cachet unique.

« C’est ce qui fait notre personnalité soit d’offrir des séjours dans des chalets en bois rond, qui présentent un confort unique et un cachet que seul ce type de construction peut offrir. Aussi, nous voulons aller plus loin. Pour cette raison, nous avons décidé de créer une ligne de transport pour l’électricité afin d’augmenter le confort pour les pêcheurs et les amateurs de plein air qui nous visitent 12 mois par année. Cela va aussi nous permettre de développer le secteur de la cabane à sucre où les gens pourront vivre de belles aventures autant en été qu’en hiver. »

Pour en savoir plus sur cette pourvoirie unique, vous n’avez qu’à taper Pourvoirie Hosanna sur internet ou encore téléphoner au 1-819-646-5244.

Des aventures à vivre !