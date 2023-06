ANGELOVA, Maroussia



Après avoir lutté vaillamment avec une ténacité et une élégance exemplaire contre le cancer, Maroussia chérie s'est éteinte paisiblement à son domicile entourée des siens au matin du 8 juin, alors que le ciel versait des larmes de joie.Elle s'est envolée pour son plus beau voyage (sans escale) sur les ailes d'un ange vers le Paradis où elle retrouvera sa maman Tinka, son papa chéri Spas, sa grand-maman "gâteau", baba Yohanna et son grand-papa Angel qui lui jouera des airs de violon tzigane qui vibreront jusque dans nos coeurs battants!Elle laisse dans le deuil ses deux fils bien-aimés Yacine (et sa copine Gladys) et Sébastien, sa fille Luiza, son petit-fils chéri Amayas, son mari Pierre qui a gagné le gros lot de gaieté et de bonheur, de sa tante Vessi, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'innombrables amis(es) de toutes "espèces", partout sur le globe.Suivant ses volontés, elle sera incinérée dans 7 jours et ses cendres seront ultérieurement rendues à l'océan. Une messe commémorative sera célébrée à une date ultérieure.Plutôt que des fleurs coupées, des contributions à l'unité de soins palliatifs de St-Eustache seraient fort utiles et appréciées.Tél. 450.473.5934