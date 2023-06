Edmundston : les activités en plein air à faire lors de votre escapade dans la région

À seulement 3 heures de route de Québec se trouve la ville d’Edmundston, la destination tout indiquée pour les amateurs de vélo, de kayak et de randonnée.

Située au Nouveau-Brunswick, Edmundston est reconnue pour ses nombreuses activités de plein air, en plus de ses attraits urbains et culturels uniques, qui attirent une horde de touristes chaque été.

Voici donc les activités à ne pas manquer lors de votre prochain séjour à Edmundston !

Des activités aventureuses pour tous

Que vous soyez accro à l’adrénaline ou admirateur de paysages bucoliques, la région d’Edmundston regorge de forêts riches et d’espaces touristiques où il fait bon profiter du plein air.

Et ce, autant sur la terre ferme que sur l’eau, car on y retrouve également de belles rivières navigables, comme la rivière Madawaska, située dans le parc provincial de la République, dans lequel il est possible de louer des planches à pagaie.

Bref, une foule d’activités pour passer un été ou un week-end sous le signe de l’aventure !

Une région à parcourir à pied

La randonnée, autant urbaine qu’en pleine nature, est un incontournable dans la région. Voilà pourquoi on y retrouve autant de circuits pédestres qui savent plaire à toute la famille !

Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick constitue également une activité familiale à ne pas manquer. L’endroit est tout indiqué pour une balade pittoresque, qui vous amène à découvrir les jardins de fleurs, la mosaïculture et l’herboristerie.

Crédits : Audrey Favre / Tourisme Edmundston / Céline Gionet

Une ville riche et culturelle à découvrir

Pour bien explorer le centre-ville d’Edmundston à pied, téléchargez l’application mobile Ondago ou trouvez les panneaux informatifs INSPIRE, dotés de codes QR, qui permettent d'en apprendre davantage sur l’histoire et l’art de la région.

Vous pouvez également consulter la carte Circuit pédestre et marche gourmande, afin de découvrir les petits trésors de la région et de savourer de délicieux repas dans les microbrasseries, brûleries, et restaurants du coin.

Les activités en ville à ne pas manquer 1. Acadie gourmet : savourez la richesse culinaire de la région dans ces différents établissements. savourez la richesse culinaire de la région dans ces différents établissements. En savoir plus 2. Arts et culture : découvrez les centres culturels et les artistes locaux. découvrez les centres culturels et les artistes locaux. En savoir plus 3. Magasinage et services : visitez ces boutiques du coin et encouragez les entrepreneurs locaux. visitez ces boutiques du coin et encouragez les entrepreneurs locaux. En savoir plus 4. Musées et sites historiques : apprenez-en davantage sur le volet historique et patrimonial de la région. apprenez-en davantage sur le volet historique et patrimonial de la région. En savoir plus

Crédit : Tourisme Edmundston

Pour s’évader le temps d’un week-end ou pour profiter d’un été rempli d’aventures, rendez-vous dans la région d’Edmundston, la destination par excellence pour les amateurs de plein air. Planifiez votre séjour dès maintenant en visitant le site tourismedmundston.com : vous y découvrirez tous les attraits et les activités offertes dans la région !