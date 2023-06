En vacances en Espagne, elle tombe de son balcon

Eden Young a fait une chute mortelle à Madrid, en Espagne, lors d’un voyage avec une amie. Sa famille collecte maintenant des fonds pour rapatrier son corps par avion afin de procéder à des funérailles.

Celle qui produisait l’émission féministe sur la culture pop Polyester Podcast est décédée à Madrid, le 8 juin dernier, lors d’un voyage d’affaires.

Selon une collecte de fonds organisée après la mort de la jeune femme, Eden, qui se trouvait en Espagne pour effectuer un travail de presse pour son entreprise, a accidentellement fait une chute mortelle depuis le balcon de son logement, a rapporté le quotidien britannique The Mirror.

Le frère d’Eden, Cameron Young, a rendu un hommage bouleversant à sa sœur.

«Tu vas me manquer plus que je ne peux l’expliquer maintenant», a-t-il déclaré.

Sa compagnie Polyester Zine a décrit Eden, qui était originaire de Manchester, en Angleterre, comme «la personne la plus loyale» dans un hommage.

«L’avoir dans l’équipe a été le plus grand privilège du monde», a confié une collègue.

Sa famille et ses amis collectent actuellement des fonds pour lui offrir des funérailles adéquates. À ce jour, plus de 27 300 livres, soit plus de 46 000 dollars canadiens, ont été récoltées grâce à l’entreprise de financement participatif GoFundMe.