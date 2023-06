TARDIF, Pierre



À Montréal, le 12 juin 2023 est décédé Pierre Tardif, ébéniste, conjoint de Diane Legault. Il était le fils de Léon Tardif et de Ange-Aimée Gloutnay. Il laisse dans le deuil ses enfants Alexandre, Anne-Marie (Jean-Christophe Gagné) et Simon (Patricia Normand), ses soeurs Danielle (Yvon Chrétien), Marie-Lise, Manon (Claude Fugulin) et Mireille (Eddie Persan), ainsi que plusieurs parents, collègues et amis.Pierre était enseignant à l'École d'Ébénisterie d'art de Montréal et exploitait un atelier d'ébénisterie, rue de Bienville, à Montréal.La famille vous accueillera vendredi, le 16 juin, de 16h à 21h et samedi, le 17 juin, de 10h à 12h au :Les funérailles seront célébrées à l'église Saint-Denis, 454, avenue Laurier Est, samedi, le 17 juin, à 13h.Pour commémorer la mémoire de Pierre on peut faire un don à l'organisme " Les Petits frères ".