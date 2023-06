« Il n’y a pas de meilleur sentiment, tu rêves de ça toute une vie » - Nicolas Roy

LAS VEGAS | Une conquête de la Coupe Stanley, c’est le rêve ultime. Il y a des larmes qui coulent sur les joues des joueurs, mais aussi dans le visage des parents. Il y a aussi des bébés qui s’assoient dans la coupe, comme les garçons de Reilly Smith et William Karlsson l’ont fait.

À 26 ans, Nicolas Roy avait le sentiment de flotter sur un nuage. Quelques minutes après cette victoire de 9 à 3 contre les Panthers, le numéro 10 des Golden Knights a partagé ce moment de pur bonheur avec ses parents, Nick Roy et Lise Laplante, avec sa sœur Mélina et sa copine.

« Il n’y a pas de meilleur sentiment, tu rêves de ça toute ta vie, a dit Roy. J’ai la chance de vivre ce moment avec ma famille. Ils m’ont encouragé tout au long de mon parcours. C’est incroyable de partager ça avec eux. »

« Je commence à manquer un peu d’énergie, je célèbre depuis déjà quelques minutes, a-t-il poursuivi. Je rêvais à ce jour depuis ma jeunesse. C’est au-delà de mes espérances. Quand j’ai soulevé la coupe, j’étais tellement heureux. Je ne revivrai peut-être jamais un tel moment. Je veux le savourer le plus possible. »

Le paternel avait aussi le sourire dans le visage.

« J’étais tellement nerveux en première période, a raconté Nick Roy. Je revois bien des images de son enfance. Je l’ai déjà dirigé quand il était petit. J’ai passé bien des heures dans un aréna. Il rêvait à ce moment depuis toujours. »

Roy a marqué le neuvième but dans ce gain écrasant de 9 à 3 lors du cinquième et dernier match de cette finale contre les Panthers.

Le bonheur de Carrier

« On ne le réalise pas encore ! »

William Carrier a lancé cette phrase en attendant de voir les membres de sa famille sauter sur la patinoire du T-Mobile Arena.

« On était stressés jusqu’à la dernière seconde, a mentionné Carrier même si les Knights ont largement contrôlé cette rencontre. Quand le match a pris fin, c’était juste un soulagement. On va commencer à fêter et passer du temps avec la famille. »

« Il y a beaucoup de travail pour arriver à gagner la Coupe Stanley, a-t-il enchaîné. On formait un groupe très proche, on tournait autour depuis quelques années. Je suis tellement heureux de vivre ce moment et ça reste spécial pour les membres originaux de l’équipe. »

Carrier était l’un des six survivants de cette équipe Cendrillon de 2017-2018 avec Jonathan Marchessault, William Karlsson, Reilly Smith, Shea Theodore et Brayden McNabb.

Un gagnant

Roy a également dit de bons mots au sujet de Marchessault, le récipiendaire du trophée Conn-Smythe.

« Ça montre sa force de caractère. Marchy a souvent entendu qu’il n’était pas assez grand pour atteindre la LNH. Il a toujours trouvé des moyens pour tracer son chemin. C’est un gagnant, il l’a prouvé tout au long des séries. »

Des photos avec les bébés

Jean-François Chaumont - Journal de Montréal