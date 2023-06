La longue traversée du désert de Mark Stone

Le moment ne pouvait être plus exaltant pour l'attaquant Mark Stone lorsqu’il a soulevé la coupe Stanley, mardi soir, après que les Golden Knights de Vegas eurent vaincu les Panthers de la Floride lors du cinquième match de la finale.

Stone revient de loin. De très loin.

Deux années de misère à endurer un problème récurrent au dos. En 2021-2022, il n’a disputé que 37 matchs de saison régulière. En 2022-2023, il a été limité à 43 parties. Mais après deux opérations majeures au dos, Stone a connu des séries éliminatoires sensationnelles avec 24 points en 22 parties.

Et le point culminant? Un tour du chapeau lors du dernier match de la finale et la possibilité de lever la coupe Stanley et de festoyer avec ses proches et ses coéquipiers.

«Les mots ne peuvent pas le décrire, a souligné Stone, tel que rapporté par le site de la LNH. C’est le meilleur sentiment du monde. Tu essaies de vivre le moment au maximum. De savourer ce moment, c’est difficile à croire! C’est finalement devenu réalité. Ton rêve de jeunesse est de devenir un joueur de la LNH. Et lorsque tu atteins la LNH, ton but est de remporter la coupe Stanley.»

«Ce fut des années difficiles, en parlant de ma santé. Lorsque l’équipe a commencé à connaître du succès en février, ça te donne toute l’énergie pour travailler le plus fort que tu peux, revenir et faire partie de cette équipe.»

Esprit de compétition

Stone s’est attiré les éloges de tous ses coéquipiers et de son entraîneur-chef, Bruce Cassidy.

«C’est un compétiteur incroyable, un joueur des grandes occasions et tout un meneur, a souligné Cassidy. Je suis content pour lui. Il a traversé deux opérations majeures. Je ne savais pas s’il pourrait rejouer. Nous n’en avions aucune idée. C’est magnifique pour lui!»

«Il est notre meneur, a continué Jonathan Marchessault, qui a remporté le trophée Conn-Smythe. Il est arrivé à la deuxième (d’existence de l’équipe). Il a été incroyable depuis les premiers moments. Il a été un gros facteur lors de chaque étape, hors de la patinoire et sur la patinoire.»

Stone avait été acquis par les Knights en février 2019 des Sénateurs d’Ottawa et a été l’une des pierres d’assise de l’équipe depuis.