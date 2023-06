La petite-fille de Priscilla Presley devient l’unique héritière de Lisa Marie Presley

La fille de Lisa Marie Presley, Riley Keough est sur le point de devenir l’unique administratrice de l’héritage de sa défunte mère.

La fille unique d’Elvis et de Priscilla Presley est décédée le 12 janvier à l’âge de 54 ans des suites d’une crise cardiaque. Sa fille aînée, Riley Keough, et sa mère, Priscilla Presley, ont ensuite été mêlées à un différend sur l’authenticité de son testament. Cependant, elles ont annoncé à la mi-mai qu’elles étaient parvenues à un accord.

Des détails sont apparus lundi, lorsque l’actrice de Daisy Jones & The Six a déposé une requête auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles pour demander au tribunal d’approuver cet agrément. Celui-ci lui donne le contrôle exclusif de l’héritage, qui comprend une assurance-vie et le manoir Graceland, où vivait le King.

Les documents juridiques ont également révélé que Priscilla Presley avait accepté de ne pas être co-administratrice, mais recevrait à la place une somme unique, qui, selon TMZ, atteint les sept chiffres. «En réglant les réclamations en instance dans la requête de Priscilla, les parties économisent des frais juridiques importants en évitant de passer devant la justice et elles évitent également le spectacle d’un litige intrafamilial qui aurait été contraire aux souhaits de Lisa et n’aurait pas été dans le meilleur intérêt de la famille», a écrit l’avocat de Riley Keough, Justin Gold, dans le dossier, selon le Los Angeles Times.

Selon Entertainment Tonight, il a affirmé que sa cliente prévoyait de protéger et d’investir l’argent «d’une manière compatible avec les besoins des bénéficiaires et non influencée par le désir d’un fidéicommissaire».

Le règlement a également confirmé l’ex-mari de Lisa Marie, Michael Lockwood, comme tuteur légal concernant les questions de succession pour leurs jumelles de 14 ans, Harper et Finley.

Dans une déclaration à People lorsque le règlement a été annoncé, Priscilla Presley a affirmé qu’ils avaient «résolu toute confusion» liée à l’affaire. «En tant que famille, nous sommes heureux d’avoir résolu cela ensemble, a-t-elle déclaré. Ma famille et moi espérons que tout le monde nous accordera l’intimité dont nous avons besoin pour pleurer la mort de Lisa Marie et passer du temps ensemble.»