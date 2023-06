La SAQ nomme leur nouveau président

La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé mercredi la nomination de Jacques Farcy pour le poste de président et chef de la direction. Il entrera en fonction dès le 26 juin.

C’est le Conseil des ministres du gouvernement du Québec, sur la recommandation du Conseil d’administration, qui a procédé à la nomination de M. Farcy, comme le souhaite la procédure.

Jacques Farcy était déjà connu dans le milieu des affaires, après avoir été PDG de la SQDC depuis les deux dernières années. Il a également occupé des postes de vice-présidence à la SAQ juste avant, de 2015 à 2021. Il s’agira donc d’un retour aux sources pour l’homme qui a en poche une trentaine d’années d’expérience en gestion.

«Je félicite M. Farcy pour cette nomination [...] Fort de son expérience de gestionnaire et de sa connaissance de la société d'État, j'ai confiance qu'il saura soutenir efficacement son évolution et sa performance, au bénéfice de tous les Québécois», a affirmé Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise dans un communiqué

Cette décision a été prise après le départ de l’ancienne présidente et chef de la direction Catherine Dagenais. Elle partira à la retraite après plus de 23 ans de service auprès de la SAQ.