L'absence de l'équipe canadienne au Tour de Beauce soulève la grogne et prive l'événement de bons coureurs

Le champion canadien en titre et le vainqueur de l’édition 2018 sont confinés à leur salon parce que l’équipe canadienne brille par son absence au Tour de Beauce qui a pris son envol mercredi à Saint-Georges.

Pour des raisons financières, Cyclisme Canada a décidé de ne pas former d’équipe même si le champion canadien Pier-André Côté, le vainqueur de l’édition 2018 du Tour James Piccoli et Charles-Étienne Chrétien avaient offert de payer certains frais; que la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) prêtait gratuitement les véhicules; et que la direction de la course proposait de réduire les frais d’inscription qui incluent aussi le logement et la nourriture.

«C’est scandaleux que l’équipe canadienne ne soit pas en Beauce, a affirmé le directeur général de la FQSC Louis Barbeau. C’est un manque de considération flagrant envers l’organisation du Tour de Beauce et les coureurs. Le Tour de Beauce a 35 ans d’histoire et c’est extrêmement désolant que Cyclisme Canada n’appuie pas une course comme ça. Les organisateurs tiennent l’événement à bout de bras.»

Des excuses qui ne tiennent pas la route

Barbeau n’accepte pas l’excuse financière. «Ça me dépasse qu’on soit rendu à rater un tel événement pour un budget d’environ 5000$, a-t-il déploré. Avec la contribution des coureurs, de la FQSC et du Tour, les dépenses auraient été moindres. Il n’aurait fallu que payer l’entraîneur qui est déjà à leur emploi et le personnel technique (mécanicien, physiothérapeute). On aurait aussi pu trouver du personnel.»

La FQSC aurait bien voulu aligner Côté, Piccoli et Chrétien, mais elle n’a pas le droit selon les règles de l’Union cycliste internationale (UCI). S’ils ne roulent pas sous les couleurs de leur club professionnel respectif, les coureurs ont comme seule option de s’aligner avec leur équipe nationale.

Barbeau a contacté Cyclisme Canada pour leur mentionner que des coureurs étaient intéressés à participer au Tour de Beauce et qu’ils étaient à la recherche d’une équipe. «Ils nous ont dit que le budget pour ce projet oscillerait entre 15 000$ et 20 000$, a souligné Barbeau. Ils voyaient ça plus couteux qu’en réalité.»

Des choix à faire

Chef du sport à Cyclisme Canada, Scott Kelly explique que l’organisme a dû faire des choix. «L’inflation nous a touché et nous avons dû faire des choix, a-t-il mentionné. On ne peut pas faire toutes les courses. Pour les athlètes de développement, nous avons priorisé des événements en Europe. Nous serons au Tour de l’Avenir ainsi qu’au Tour de l’Abitibi. Nous avons de bonnes coureuses et c’est important de les appuyer puisque c’est la première année que les filles sont acceptées au Tour de l’Avenir.»

«Sauf pour Côté et Chrétien (Human Powered Health) et Piccoli (China Glory) dont leur équipe n’est pas présente probablement pour les mêmes raisons que nous, de poursuivre Kelly, 95 pour cent des coureurs désirant y participer seront en Beauce sous les couleurs des équipes provinciales, professionnelles ou de leur club respectif.»

Human Powered Health n’est pas en Beauce faute d’un nombre de coureurs suffisant puisque l’équipe participe à deux compétitions en Europe. En raison des blessures au sein de l’équipe, Chrétien s’est envolé en Slovénie et n’aurait pas été en mesure finalement de prendre le départ en Beauce.

Un tremplin vers les rangs professionnels

Vainqueur de deux étapes en Beauce n 2018 qui lui ont ouvert les portes des rangs professionnels, Côté aurait aimé se produire devant ses proches. «C’est toujours agréable de courir au Québec et la Beauce aurait été une bonne préparation pour les nationaux à Edmonton. J’étais prêt à payer 75$ par jour comme ce fut le cas au Championnat panaméricain au Panama en avril où j’avais aussi dû débourser pour mon billet d’avion.»

Côté a décroché le titre panaméricain alors que son coéquipier Chrétien a remporté le bronze.

Victoire d’étape à Saint-Georges

Vainqueur à Ronde de l’Oise il y a deux semaines en France, le Québécois Matisse Julien, de la formation Ecoflo Chronos, a remporté au sprint cet après-midi la première étape du Tour de Beauce, un circuit routier de 143 kilomètres disputé à Saint-Georges qu’il a parcouru en 3 min 21 min 27 s.

À sa première participation en Beauce, le coureur de 20 ans détient aussi le maillot de meilleur grimpeur, de meneur aux points et de meilleur jeune (moins de 23 ans).