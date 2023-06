Accident mortel sur sa ferme: l’accusation d’homicide involontaire tombe pour un agriculteur de Val-Joli

Un agriculteur pousse un soupir de soulagement maintenant qu’il a été libéré des accusations de négligence et d’homicide involontaire pour ne pas avoir réparé une pièce de protection d’un équipement, ce qui avait causé l’accident mortel de son beau-fils sur sa ferme.

«C’est un soulagement énorme pour la famille qui va pouvoir faire son deuil et tourner la page sur cet épisode dramatique», a laissé tomber l’avocat de la défense, Me Patrick Fréchette.

Au terme d'une enquête préliminaire, son client Marcel Bisson a été libéré cet avant-midi des accusations d’homicide involontaire et de négligence criminelle cause la mort qui pesaient contre lui

Rappelons que l’agriculteur de 62 ans s’était fait passer les menottes environ trois ans après le décès de son beau-fils Rick Lessard-Carrier lors d’une journée de travail à sa ferme laitière familiale, à Val-Joli.

Un protecteur brisé

Par un dimanche d’octobre 2019, l’étudiant âgé de 19 ans transférait du maïs d’une boîte d’ensilage à un silo d’entreposage avec un souffleur muni d’un arbre de transmission alimenté par un tracteur.

À un moment, son corps a été entraîné dans l’engrenage par sa chemise à manches longues qui se serait vraisemblablement enroulée dans l’arbre de transmission, selon le rapport du coroner. C’est d’ailleurs M. Bisson lui-même qui a découvert l’épouvantable scène. Le décès de son beau-fils avait été constaté sur place.

Parmi les causes retenues par la CNESST pour expliquer l’accident, il y avait le fait que la zone dangereuse de l’arbre de transmission était accessible, car le protecteur était endommagé. L’agriculteur avait en sa possession la pièce de remplacement, mais n’avait pas eu le temps de faire la réparation.

Or « le lien causal de l’acte illégal [...] a été rompu par l’action de la victime de s’approcher de l’arbre de transmission alors qu’il ne devait pas le faire et n’avait pas à le faire », a plutôt estimé le juge Conrad Chapdelaine, au palais de justice de Sherbrooke.

Une ordonnance de non publication interdit de dévoiler le contenu de la preuve présentée pendant l’enquête préliminaire.

Les agriculteurs préoccupés

Depuis l’accident, le producteur laitier de l’Estrie vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le dépôt de ces graves accusations après une longue enquête avait été « particulièrement pénible » pour sa famille, selon son avocat.

« Plusieurs années plus tard, ça fait revivre [l’accident] à mon client et à sa conjointe, la mère de la victime », a expliqué Me Fréchette.

C’est d’ailleurs tout le milieu agricole qui partageait des inquiétudes et préoccupations par cette affaire judiciaire, estime-t-il.

« Des accidents de ferme, il y en a malheureusement énormément. C’est un métier dangereux ou on travaille avec des équipements lourds. [...]. Les agriculteurs étaient préoccupés de savoir si à chaque fois, on allait déposer des accusations criminelles contre eux », a souligné Me Fréchette.

De son côté, le procureur de la Couronne, Me Louis Fouquet, va prendre le temps d’étudier la décision du juge afin de vérifier s’il y a des motifs pour faire appel.