Le français n’est que la pointe de l’iceberg des problèmes de nos écoles

Monsieur Drainville vient d’annoncer ses vues pour améliorer la qualité du français à l’école. Son souhait est que les enfants écrivent tous les jours, que les dictées fassent leur retour et que tous les enseignants corrigent les fautes de français, dans toutes les matières.

Certes le ministre obtient l’approbation d’une partie du public et de plusieurs chroniqueurs. Ces derniers, n’ayant jamais remis les pieds dans une école depuis leur tendre enfance, s’offusquent du piètre niveau de français des jeunes québécois et se réjouissent du retour de ce qu’ils perçoivent comme « la bonne vieille méthode ».

Navré de vous décevoir, mais nous n’en sommes plus là!

Conditions de travail

Les idées à l’emporte-pièce du ministre témoignent d’une grave méconnaissance du système scolaire sur lequel il aspire à régner encore davantage. C’est vrai que si on cessait de lui dérouler le tapis rouge lorsqu’il visite une école en ne lui montrant que ce qui fonctionne bien, en s’assurant à l’avance que les syndicats ne feront pas de vagues, il y verrait peut-être plus clair. De même, si les centres de services cessaient de le traiter comme un monarque (et son ministère comme la cour de Louis XIV), ils pourraient lui exposer les problèmes.

Bernard, permettez-moi de vous appeler Bernard, l’urgence n’est pas de dire aux enseignants comment faire leur métier, mais bien d’offrir à vos employés de bonnes conditions de travail, dans des écoles en bon état.

Et cela commence par un salaire compétitif, en particulier pour le personnel de soutien dont plusieurs vivent dans la précarité. Des horaires coupés, des salaires en moyenne 11% plus faibles que dans le privé (jusqu’à 30% pour les ouvriers d’entretien) ça n’a rien pour freiner l’exode.

Cela dit, au-delà du monétaire, il y a aussi les conditions de travail. Commencez donc par faire cesser la violence que nous subissons. Le jeune qui dès la maternelle a commencé à nous frapper, nous mordre, nous cracher dessus, vous pourrez essayer de le faire écrire tous les jours, lui souligner ses fautes dans toutes les matières. Si la culture ne change pas, il sera plus performant au lancer de la chaise que dans ses compositions écrites.

Besoins grandissants

Certains parents ont démissionné. Ils laissent à Internet et à l’école le soin d’élever leurs enfants. Des jeunes qui ont de plus en plus de besoins qui doivent être comblés en amont de tout apprentissage, en particulier celui du français : langue sublime, mais ardue. Au secondaire, c’est la même chose avec encore davantage de problèmes de santé mentale exacerbés par la balance

des inconvénients pandémiques. Face à du personnel épuisé qui ne fait qu’éteindre des feux et s’occuper presque uniquement des élèves en grand besoin : nos jeunes ne voient plus d’intérêt à aller à l’école. Ils se moqueront bien de la faute soulignée par le professeur de science, si elle n’influence pas leur note.

Monsieur le ministre, la maison brûle et vous voulez changer le code du Wi-Fi. Pour sauver l’école québécoise, il va falloir arrêter de voir votre personnel comme une dépense. Investissez dans vos infrastructures mais surtout dans vos employés, en particulier le personnel de soutien scolaire qui sont les grands oubliés à chaque négociation. Démontrez-nous du respect ! Sans nous, il n’y a pas d’école, pas d’enseignants, pas de français.

Photo fournie par Stéphane Rostin-Magnin

Stéphane Rostin-Magnin, Président du syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs, Délégué à la mobilisation pour l’Est du Québec au Secteur scolaire de la FEESP-CSN