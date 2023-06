Les Jays stoppent enfin les Orioles

Le lanceur des Blue Jays de Toronto Jose Berrios a lancé six manches sans donner de point ni de coup sûr aux Orioles de Baltimore dans un gain de 3 à 1, mercredi soir, au Oriole Park at Camden Yards.

Les rêves du vétéran de signer le 319e match sans point ni coup sûr de l’histoire du baseball majeur ont été brisés par Adley Rutschman en septième. Ce dernier a frappé un simple sur la quatrième offrande que lui avait faite l’artilleur de 29 ans.

La rencontre était présentée à TVA Sports.

Berrios (7-4) a œuvré sur la butte pour sept manches et deux tiers. Il a finalement donné trois frappes en lieu sûr et un but sur balles. Il a aussi passé cinq rivaux dans la mitaine.

Les Blue Jays ont ouvert le pointage en sixième manche, quand George Springer a frappé un circuit en solo. Il s’agissait de sa 10e longue balle de la présente campagne.

Deux engagements plus tard, Whit Merrifield et Bo Bichette ont permis à deux de leurs coéquipiers de faire le tour des sentiers grâce à des doubles.

Le revers a atterri sur le dossier de Kyle Bradish (2-3), qui a permis un point mérité sur quatre coups sûrs en sept manches de boulot.

Le spécialiste des fins de parties des Jays Jordan Romano est venu fermer les livres en neuvième. Il a donné un point, mais a tout de même signé son 19e sauvetage en 2023.

En vertu de ce gain, l’unique formation canadienne des ligues majeures a nivelé la série contre les Orioles. Les deux clubs se retrouveront dans l’après-midi de jeudi pour le duel décisif.