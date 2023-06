L’ex-députée Véronique Hivon devient professeure invitée à l’Université de Montréal

L’ancienne députée péquiste Véronique Hivon va devenir professeure invitée au Département de science politique de l’Université de Montréal (UdeM) dès la fin de la saison estivale.

«Une nouvelle vie qui m’emballe!» a déclaré la principale intéressée sur Twitter, mercredi matin, se disant «privilégiée» de pour pouvoir partager «[sa] passion pour le service public et la pratique politique».

C’est l’Université de Montréal qui en a fait l’annonce tôt mercredi matin, précisant que Véronique Hivon sera également experte en résidence à la nouvelle Maison des affaires publiques et internationales de l’UdeM, à compter du 1er septembre.

Elle enseignera au programme de maîtrise en science politique – cheminement professionnel en affaires publiques et internationales, en plus de participer à des projets de recherche appliquée autour d’enjeux d’actualité. «Ses collègues pourront aussi la recevoir comme conférencière dans le cadre de cours du baccalauréat en science politique ou d’autres disciplines partenaires de la Maison. Elle agira aussi comme mentore pour des étudiants et étudiantes de maîtrise avec stage en science politique», a précisé l’UdeM par communiqué.

Rappelons que Mme Hivon a quitté la vie politique à l’automne 2022 après près de 15 ans sur la scène québécoise comme députée de Joliette. Elle a également été ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse (2012-2014).

«Lorsque j’ai annoncé que je ne solliciterais pas de nouveau mandat politique, j’ai indiqué que, après une vie passionnante dans ce domaine, je souhaitais maintenant pouvoir approfondir certains enjeux de société, dans un cadre différent, et partager mon expérience. C’est précisément ce que mon mandat au Département de science politique me permettra de faire», a déclaré Véronique Hivon par communiqué.