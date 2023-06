Météo du jour: voyez où il y aura du soleil aujourd’hui

Le temps sera contrasté mercredi avec du soleil dans le sud du Québec tandis qu’un ciel plus gris et de possibles averses sont plutôt attendus ailleurs dans la province.

Dans le sud du Québec, le temps sera généralement ensoleillé avec un ennuagement en mi-journée et un risque d’orage à Montréal, où il fera 23 degrés. Des températures plus basses sont aussi prévues en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue.

Les nuages seront plus présents avec 60 % de probabilité d’averses dans les secteurs du centre de la province, mais les températures seront confortables, avoisinant les 25 degrés, à Québec et en Estrie.

Pour l’est du Québec, on s’attend à du temps généralement nuageux et un mercure à la baisse, notamment dans les secteurs de la Côte-Nord et de la Gaspésie, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Le temps plus nuageux anticipé pour la journée de jeudi portera quelques averses sur les secteurs du centre et de l’est de la province où il fera plus frais, contrastant avec les 24 degrés attendus à Montréal.

En revanche, pour les prochains jours, le mercure sera anormalement élevé dans les secteurs du nord du Québec, tandis que le sud de la province devra composer avec des températures sous les normales saisonnières.