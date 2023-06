Moïse Bombito: le parcours du Québécois le moins connu de la MLS

Moïse Bombito porte les couleurs des Rapids du Colorado, dans la MLS. Vous ne le saviez sans doute pas, et ça lui convient très bien.

«Pour moi, c’est parfait de ne pas être connu, il n’y avait pas d’attentes. Et si je réussis, ça fait le buzz», admet-il au téléphone.

C’est que le Montréalais de 23 ans sort un peu de nulle part et qu’il a envie de prendre son temps pour s’imposer même si les choses vont plutôt vite.

Il n’a jamais été membre de l’académie du CF Montréal, il a plutôt porté les couleurs du CS St-Hubert dans la Première ligue de soccer du Québec, un circuit semi-professionnel, du CS-St-Laurent et des Aigles du Collège d’Ahuntsic dans le RSEQ. Dans les rangs universitaires, il a dû passer par un junior college, l’antichambre de la NCAA.

Il a donc joué la saison 2021 avec l’Iowa Western Community College où il a remporté le championnat national du niveau. L’an passé, il s’est trouvé une place en NCAA avec l’université du New Hampshire et il a ensuite été sélectionné en troisième ronde du repêchage de la MLS par les Rapids du Colorado. Et il y a quelques jours, il a été appelé en équipe nationale du Canada.

Ascension rapide

Le plan est donc allé un peu plus vite que prévu, d’autant plus que Bombito a été invité au camp d’évaluation qui précède le repêchage, ce qu’il n’avait pas prévu.

«Pour ne pas mentir, j’avais prévu faire mes deux ans en première division de NCAA, j’avais fait une bonne saison et je voulais tout gagner à ma deuxième année et aller plus loin dans le tournoi de la NCAA.

«Mais j’ai été invité au camp de sélection de la MLS. Je pensais que ça serait compliqué, j’ai bien fait, j’ai eu de l’intérêt de beaucoup de clubs.»

Les Rapids ne l’ont pas laissé filer et il a sauté sur l’occasion.

«On a eu une présaison au Mexique et à Orlando. J’ai pu montrer que je pouvais aider l’équipe. Je pense que le staff et les joueurs étaient d’accord avec ça.»

Marche haute

Bombito a donc gravi rapidement les échelons du foot et il admet que la marche entre la NCAA et la MLS est la plus haute qu’il ait eu à enjamber.

«Du junior collège à la NCAA, l’intensité était plus élevée, mais techniquement, c’était assez similaire.

«Mais de la NCAA à la MLS, ce sont deux mondes différents. Les gars de la MLS ont souvent joué en Europe. Quand tu arrives de la NCAA et que tu crois que tu vas bien faire, tu te trompes. La vitesse et l’exécution sont très différentes.»

Et pourtant, outre une blessure au genou qui l’a ralenti en début de saison, Moïse Bombito vit de très beaux moments depuis qu’il s’est installé dans les hauteurs de Denver.

«Ça se passe plutôt bien. J’ai fait quelques matchs en MLS Next et j’ai ensuite intégré le premier groupe et j’ai eu mes premières minutes.»

Depuis son retour au jeu, il a amorcé trois des quatre derniers matchs des Rapids.

Précieux conseils

Pour faciliter sa transition, Bombito a pu se tourner vers deux joueurs qui ont eux aussi eu un parcours atypique.

Il a discuté avec un autre ancien membre du CS St-Laurent, Ismaël Koné qui est rapidement passé du CF Montréal à Watford en seconde division anglaise.

«Je lui ai parlé et j’ai aussi parlé avec Mo Farsi du Crew de Columbus. Ils m’ont donné des conseils pour bien réussir le camp et montrer que je pouvais jouer à ce niveau.»

Bombito ne s’en cache pas, il aimerait suivre la même trajectoire que Koné et se servir de la MLS comme tremplin.

«J’y vais une étape à la fois, mais j’avoue que la MLS est une bonne plateforme pour l’étape suivante. Je m’inspire d’Ismaël Koné qui est passé rapidement à Montréal avant de partir en Europe.»

Bonne relation

Au Colorado, Bombito a la chance de compter sur Robin Fraser comme entraîneur, un homme qu’il semble visiblement aimer parce qu’il le traite comme il traite ses vétérans.

«J’ai eu une relation plutôt saine et honnête avec mon entraîneur. Il me dit tout ce que j’ai besoin de savoir, ce qui ne va pas et ce qui va bien. Il y a beaucoup de rencontres individuelles et on peut converser comme des personnes normales.»

Détail intéressant, avant de passer au soccer universitaire, Moïse Bombito a été transformé en défenseur central, lui qui était jusqu’alors un attaquant de pointe. Robin Fraser est un ancien défenseur, ça peut donc lui servir.

«Je joue plus comme piston gauche en ce moment et il n’y a vraiment pas de souci, tant que j’ai des minutes et que je continue d’évoluer, ça me satisfait.»