Pékin déplore auprès de Blinken de «nouvelles difficultés» dans les relations sino-américaines

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a déploré mercredi lors d'un appel avec son homologue américain Antony Blinken les «nouvelles difficultés» dans les relations bilatérales, et pointé du doigt la responsabilité de Washington.

«Depuis le début de l'année, les relations sino-américaines font face à de nouvelles difficultés et défis. Il est clair à qui en incombe la responsabilité», a indiqué M. Qin à son interlocuteur, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Antony Blinken doit se rendre ce week-end en Chine, avaient déclaré il y a quelques jours des responsables américains, une visite qui avait été reportée en février après l'incursion d'un ballon chinois dans l'espace aérien américain.

Les liens Pékin-Washington se sont tendus ces derniers mois en raison de plusieurs dossiers: le renforcement des liens entre les États-Unis et Taïwan, la rivalité dans les technologies ou encore le traitement de la minorité ouïghoure en Chine.

«Qin Gang a explicité la position solennelle de la Chine sur la question de Taïwan et d'autres préoccupations essentielles», indique le communiqué publié par Pékin.

«Il a souligné que les États-Unis devaient respecter (ces préoccupations), cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et cesser, au nom de la concurrence, de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine», précise le texte.

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Pékin est ainsi opposé à tout lien officiel entre des pays étrangers et les autorités taïwanaises et accuse les États-Unis d'œuvrer en ce sens, au mépris de leurs engagements.

«La Chine espère que les États-Unis (...) travailleront avec elle afin de gérer efficacement les différends, promouvoir les échanges et la coopération, de manière à stabiliser les relations sino-américaines et à les ramener sur la voie d'un développement sain et régulier», a indiqué Qin Gang à Antony Blinken.

En janvier et février, un ballon chinois avait survolé les États-Unis. Les autorités américaines l’avaient alors présenté comme un aéronef «espion», tandis que Pékin avait assuré qu'il s'agissait d'une installation météorologique ayant dévié de sa trajectoire.

Un avion de chasse américain avait finalement abattu l'appareil, contribuant à tendre les relations bilatérales.

La visite d'Antony Blinken ce week-end, si elle est confirmée, serait la première visite d'un haut diplomate américain en Chine depuis le voyage de son prédécesseur Mike Pompeo en octobre 2018.