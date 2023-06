Prenez soin de vos yeux cet été

De la crème solaire sur les paupières, qui y pense régulièrement ?

Si nous savons tous que notre peau doit être protégée du soleil pendant l'été, certains d'entre nous oublient parfois de protéger leurs yeux. Et nous ne parlons pas seulement de lunettes de soleil ou de chapeau. Selon Tina Patel, opticienne chez Feel Good Contacts, il faudrait appliquer de la crème solaire sur les paupières, une zone que beaucoup d'entre nous négligent.

« Il est important d'appliquer de la crème solaire sur toutes les zones de la peau exposées aux UV, y compris les paupières », indique-t-elle, précisant que la crème solaire doit être appliquée « avec précaution » car la peau est délicate à cet endroit.

Attention, toutefois, même avec une application soigneuse, le SPF peut finir par pénétrer dans les yeux, entraînant une sensation de brûlure, mais pas de panique ! « Il est peu probable que le contact de la crème solaire avec les yeux provoque des lésions permanentes. Mais cela provoquera une sensation de brûlure, prévient l'expert. En effet, les produits chimiques contenus dans la crème solaire irritent la couche lacrymale de l'œil et provoquent une modification du pH. »

La solution est simple. « Si vous vous mettez de la crème solaire dans les yeux, ce qui arrive à la plupart d'entre nous, vous devez utiliser un collyre pour l'éliminer. Avant cela, assurez-vous que vos mains sont propres et retirez vos lentilles de contact, si vous en portez, conseille l’opticienne. Si vous n'avez pas accès à des gouttes oculaires sans conservateur ou à du sérum physiologique, vous pouvez utiliser de l'eau courante propre. » Mais soyez attentif ! « Si la gêne persiste, si vous ressentez une douleur intense ou si votre vision est affectée, consultez un médecin », insiste-t-elle.

Outre la crème solaire, il existe d'autres moyens de protéger ses yeux du soleil, comme les chapeaux et les lunettes de soleil. « Les chapeaux à larges bords et les lunettes de soleil bloquant les UV permettent d'ombrager le visage et d'empêcher le soleil de pénétrer dans les yeux. »

Il existe aussi une solution pratique, même si vous n’êtes pas équipés. « Recherchez l'ombre lorsque c'est possible et évitez le soleil aux heures les plus chaudes de la journée », rappelle Tina Patel.