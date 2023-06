Québec solidaire, lentement, mais surement, sacrifie ce qui lui reste d’indépendantiste

La course au « co-porte-parolat » de Québec solidaire est bien lancée.

Trois candidates se présentent pour succéder à Manon Massé.

Ruba Ghazal est la plus connue. Elle est députée de Mercier, où elle a pris le relais d’Amir Khadir. Dans le cadre de cette course, elle a décidé de brandir le drapeau de l’indépendantisme solidaire.

Elle a probablement dû le chercher longtemps dans le grenier du parti, car il est assez rarement mis de l’avant.

Souveraineté

Ruba Ghazal, même si elle n’utilise pas ces mots, s’inscrit dans la tradition de la gauche nationale, qui voulait à la fois le socialisme et l’indépendance.

Problème, toutefois : il y a quelques mois à peine, dans le cadre d’une interview, elle n’hésitait pas à confesser son aversion pour tout ce qui relève de près ou de loin du nationalisme « identitaire », ce qui la condamne à mettre de l’avant un projet sans substance, étranger aux raisons pour lesquelles les Québécois, aujourd’hui, commencent à renouer avec la souveraineté.

D’ailleurs, à Ottawa, elle vote pour le NPD plutôt que pour le Bloc.

Émilise Lessard-Therrien se présente comme la candidate des régions.

Elle veut en finir avec la réputation « gauche bobo » de QS, qui assure son succès dans les départements de sciences sociales, mais le condamne à avoir un air martien dès qu’on en sort.

Elle célèbre les régions, et elle a bien raison de le faire. Mais derrière cela, on sent que son souverainisme est alambiqué – si tant est qu’elle soit vraiment souverainiste.

Questionnée à ce sujet dans Le Devoir récemment, elle a moins parlé de la souveraineté du Québec que des souverainetés, de manière pêle-mêle, en évoquant la souveraineté des villes, des régions, des Autochtones, et ainsi de suite.

Concrètement, la candidate des régions est-elle favorable à la partition, au morcellement du Québec ?

Reste Christine Labrie. Probablement la favorite. C’est elle qui représente le mieux ce que QS est devenu : un parti associé à la gauche radicale, obsédé par le « social », indifférent, sinon hostile, à tout ce qui est national et identitaire (sauf quand on parle de l’identité des minorités) et qui voit le monde à travers le prisme de « l’inclusion ».

Ce terme fourre-tout, hélas, n’est pourtant, la plupart du temps, que l’autre nom du politiquement correct.

Chose certaine, Christine Labrie ne porte pas son indépendantisme à la boutonnière.

Multiculturaliste

Cela ne veut pas dire qu’elle ne voterait pas Oui dans un référendum organisé dans les conditions idéales de QS. Cela veut dire qu’elle ne représente pas un élément indépendantiste actif dans son parti.

Et on en arrive à l’essentiel : QS, progressivement, liquide ce qui lui restait d’ancrage dans le nationalisme de la Révolution tranquille. Le parti, désormais, se retrouve davantage dans le progressisme pancanadien que dans le nationalisme québécois. Il est passé de la gauche nationaliste à la gauche diversitaire.

Son souverainisme n’est plus que de façade. C’est un vieux vernis qui se décompose sous nos yeux. Tôt ou tard, il n’en restera plus rien.