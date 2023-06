Retombées économiques pour Montréal: Pierre Fitzgibbon défend le Grand Prix

Le ministre Pierre Fitzgibbon défend le Grand Prix et ses retombées économiques pour Montréal, même s'il est conscient de l’impact environnemental de l’évènement.

«Les gens peuvent dire : c’est une vieille industrie, des autos au gaz, on ne veut pas ça. Il faut être conscient de ça, mais je pense que l’activité, le tourisme qu’on voit ici à Montréal, c’est vibrant (...) et c’est le fun de voir ça», a-t-il commenté mercredi, en marge de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Le ministre de l’Économie et de la Métropole n’a pas de chiffres en main, mais anticipe un succès pour la course de Formule 1 qui réunira les meilleurs pilotes automobiles du 16 au 18 juin prochain au circuit Gilles-Villeneuve de l’Île Notre-Dame.

«Ça va être un bon Grand Prix, a-t-il glissé. Je pense qu’il y a un engouement à Montréal, on sent l’activité, on sent l’été arriver».

L’an dernier, le contrat du Grand Prix du Canada a été prolongé de deux ans, soit jusqu’en 2031, pour pallier les deux années perdues de pandémie.

Pierre Fitzgibbon souhaite que la F1 continue d’être présenté à Montréal. Il s’agit de l’évènement le plus important de la Métropole en termes de retombées économiques.

«Je pense que c’est une très belle activité, évidemment, il faut faire attention, c’est pas ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) complètement, il y a une évolution qui va se faire», a-t-il insisté.