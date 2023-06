Richard Martel sur sa relation avec Patrick Roy: «Plus la rivalité est devenue forte, plus on est devenu distant lui et moi»

Quand Patrick Roy a décidé de prendre le poste d'entraîneur-chef des Remparts, en 2005, il a appelé à Richard Martel. «Il m’avait dit: "Je m’en vais en arrière du banc. Je ne sais pas si je fais une bonne affaire, mais j’embarque là-dedans."» De conseiller d'un jour, Martel allait devenir au fil des années suivantes le plus grand rival de Roy.

Pendant près de six saisons, soit jusqu'au congédiement de Martel par les Saguenéens, en 2011, les deux hommes ont enflammé le hockey junior québécois à coups de matchs enlevants, mais aussi, de déclarations parfois savoureuses, parfois fracassantes.

Leurs styles «fittaient», raconte Martel au Journal. «Mais le Colisée plein, le Centre Georges-Vézina plein, deux équipes de tête... c’est aussi tout ça qui a créé cette rivalité», ajoute celui qui est désormais député conservateur au fédéral.

Photo d'archives

Et les médias, également. Car à l'époque, les journaux étaient publiés quotidiennement, ce qui permettait à ces deux colorés entraîneurs de se parler par micros interposés.

«L’entraîneur faisait partie du show, plus qu’aujourd’hui, souligne Martel. [...] On pouvait un peu envoyer n’importe quel commentaire à l’autre entraîneur et l’autre entraîneur nous envoyait des commentaires. Ça grossissait le match!»

Cette rivalité qui a marqué les esprits, ce n'était d'ailleurs pas de la frime. À titre de preuve, les deux hommes pouvaient se parler avant ou après une rencontre, quand Roy a commencé à diriger les Remparts. «Mais plus la rivalité est devenue forte, plus on est devenu distant lui et moi», pointe Martel.

Photo d'archives

Les entraîneurs voulaient le battre

Aujourd'hui, la page est tournée. Quand ils se croisent, Roy et Martel se saluent, mentionne ce dernier. Ils discutent un peu de hockey, aussi. «Je ne parlerai pas pour lui, mais moi, je suis toujours heureux de le saluer!» lance celui qui a dirigé durant 18 saisons dans la LHJMQ.

Martel croit d'ailleurs que le départ de Roy, mais également celui du président des Remparts, Jacques Tanguay, «créera un grand vide» dans le circuit.

«Quand les équipes vont aller jouer à Québec, ce ne sera plus pareil, dit-il. Pour l’avoir fait, il y avait quand même un enthousiasme à l’idée de jouer contre lui et de travailler pour le battre. Un entraîneur veut affronter un entraîneur de réputation, de renom aussi.»

Il vante sa résilience...

Martel y va aussi de propos élogieux à l'endroit de son ancien rival. Comme plusieurs autres observateurs, il estime avoir vu un Patrick Roy complètement différent à son retour derrière le banc des Remparts, en 2018.

«Quand il est revenu du Colorado, j’ai vraiment senti que ses trois années là-bas l'avaient énormément changé, note-t-il. Qu’il avait pris beaucoup de maturité.»

«Il a dit [durant les séries] que ses joueurs avaient énormément de résilience, mais je trouve qu’il en avait beaucoup aussi, poursuit le député. Chose qu’il avait moins au début. Ça vient avec l’expérience, la maturité. En arrière du banc, il était complètement en contrôle.»

... et croit à la LNH

Richard Martel estime par ailleurs que les trois trophées que Roy a remportés avec les Remparts cette année - le Jean-Rougeau, le Gilles-Courteau et la coupe Memorial - devraient lui permettre de se retrouver un poste dans la LNH, «à moins qu'il ne le souhaite pas».

«Mais c’est spécial, la Ligue nationale, poursuit-il après avoir réfléchi un moment. Elle est dure à saisir. On ne sait pas comment elle pense. [...] Il y a des entraîneurs québécois qui n’ont pas encore eu leur chance et qui sont capables d’y accéder.»

«Mais Patrick Roy, avec tout son bagage, toute l’expérience qu’il a acquise, il n’y a pas de raison qu’il ne la retrouve pas un jour.»