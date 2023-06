Samuel Montembeault ne semble pas surpris des congédiements au sein de l’équipe médicale

Le gardien du Canadien de Montréal Samuel Montembeault est revenu sur les congédiements de deux membres de son équipe médicale de l’organisation, mercredi.

La veille, le Bleu-Blanc-Rouge a montré la porte de sortie au thérapeute sportif en chef Graham Rynbend et au physiothérapeute en chef Donald Balmforth.

«Il y avait des rumeurs, a dit le Québécois de 26 ans. Les deux dernières années n’ont pas été faciles. Ce ne sont jamais des choses faciles, mais on respecte la décision de l’organisation.»

En 2022-2023, Montembeault a disputé une longue portion de sa saison en souffrant d’une blessure. Il a l’impression d’avoir été bien aiguillé par le personnel médical du CH.

Joël Lemay / Agence QMI

«J’ai joué deux mois et demi [avec la blessure]. C’était prévu. On savait que c’était déchiré et que ça ne pouvait pas être pire. Tous les jours, on faisait un suivi. Si ça avait été trop douloureux, on aurait arrêté.»

Montembeault s’exprimait dans le cadre d’un point de presse tenu au Complexe sportif Bell de Brossard.

En compagnie de ses coéquipiers Nick Suzuki et Kaiden Guhle, le gardien participait à une activité promotionnelle entourant les activités du Grand Prix de F1 du Canada. Les deux hockeyeurs ont rencontré le chef de l’écurie Haas, Guenther Steiner.

Joël Lemay / Agence QMI

L’homme qui a été popularisé par la série Drive to survive de la plateforme Netflix a mis les jambières et a défié les tirs des joueurs du Tricolore.

«Il a arrêté plusieurs de mes tirs, a dit Suzuki. Il était assez bon. Il nous a dit qu’il n’avait pas joué comme gardien depuis plus de 30 ans. Il y avait l’air assez confiant.»

«J’avais l’impression d’avoir 35 ans de moins pendant 20 minutes», a déclaré Steiner avec un grand sourire.