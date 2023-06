Transport en commun: les usagers peuvent maintenant payer par Interac dans tous les autobus de Laval

Les Lavallois peuvent, dès aujourd’hui, payer leur passage par autobus avec leur carte de débit Interac. «Une première au Québec», selon la Société de transport de Laval (STL) et l’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM).

Cette annonce concrétise un projet de recherche et de développement lancé en 2017 avec le paiement à bord par carte de crédit, ont rappelé la STL et l’ARTM dans un communiqué, mercredi.

Désormais, tous les autobus du réseau sont munis de lecteurs et les usagers pourront tout simplement «taper une carte bancaire (physique ou virtuelle sur téléphone ou montre intelligent.e) sur un terminal de paiement» pour payer.

Il sera même possible de profiter de sa correspondance automatique en retapant la même carte ou le même appareil dans un autre autobus STL à l’intérieur de la période allouée de deux heures.

«Après plusieurs années de recherche, d’essais, de réussites et d’apprentissages, nous sommes particulièrement fiers de la réalisation de ce grand projet d’innovation un peu fou, débuté il y a déjà six ans, et qui a posé certains casse-têtes aux équipes de travail», s’est réjouie Josée Roy, directrice générale de la STL.

«Réclamé depuis longtemps par la clientèle, le paiement par débit apporte un argument supplémentaire pour choisir le transport collectif et une solution de dépannage simple et rapide pour les déplacements non planifiés», a-t-elle ajouté.