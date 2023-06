Treat Williams était en vie après son tragique accident de moto

La police du Vermont a révélé que Treat Williams était en vie lorsqu'il a été héliporté à l'hôpital après son accident de moto.

La star d'Everwood est décédée lundi (12 juin 23), à l'âge de 71 ans au Albany Medical Center de New York après avoir été transportée par les airs depuis le lieux de sa collision avec un véhicule dans le Vermont. Lors d'une conférence de presse virtuelle, la police de l'État du Vermont a annoncé que l'acteur conduisait sa moto près de Dorset, dans le Vermont, vers 17 heures, heure locale, lorsqu'il est entré en collision avec un SUV Honda.

« Williams n'a pas pu éviter une collision et a été éjecté de sa moto. Il a subi des blessures graves et a été transporté par avion au centre médical d'Albany, New York, où il a été déclaré mort », a déclaré la police, selon Entertainment Tonight.

Les enquêteurs pensent que l'automobiliste tournait à gauche pour entrer sur un parking et n'a pas vu la moto de la star arriver. Ils ont confirmé que le conducteur avait utilisé son clignotant et qu'il n'était pas en état d'ébriété au moment de l'accident. L'automobiliste a subi des blessures légères qui n'ont pas nécessité l'hospitalisation.

Les policiers ont également noté que Treat Williams portait un casque au moment de la collision. « Sa moto roulait tout droit et un SUV lui coupé la route devant lui, a déclaré l'agent de l'acteur décédé Barry McPherson dans un communiqué à plusieurs médias, lundi. Je suis juste anéanti. C'était le gars le plus gentil. »

« Il avait tellement de talent. C'était l'acteur par excellence. Les cinéastes l'aimaient, a-t-il poursuivi. Il est le cœur de Hollywood depuis la fin des années 1970. Il était vraiment fier de ce qu'il avait fait cette année. Il était tellement content du travail que je lui ai obtenu. Il a eu une carrière équilibrée. »

En plus d'Everwood, Treat Williams était connu pour ses rôles dans les films Hair, 1941, Il était une fois en Amérique et la série Blue Bloods. Il laisse dans le deuil sa femme, l'actrice Pam Van Sant, et leurs deux enfants, Gill et Ellie.