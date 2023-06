Saisie de plus de 1 M$ en cryptomonnaie: ce prodige de l'informatique avait les données personnelles de près de 500 000 personnes

SAINT-JÉRÔME | Un crack de l'informatique qui a reconnu avoir eu illégalement en sa possession les données personnelles de près de 500 000 personnes a été la cible d'une saisie de cryptomonnaie historique au pays d’une valeur estimée à plus de 1 M$.

«C’est un prodige de l’informatique qui a choisi le crime», a simplement déclaré mercredi matin Me Alexandre Dubois, procureur de la Couronne, pour décrire Lenz-Herby Pétion, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le Montréalais de 31 ans y a plaidé coupable à 12 accusations de fraude de guichets automatiques, de recel de cryptomonnaie, d’hameçonnage et de création de faux documents.

L’ensemble de ses délits se sont produits de 2013 à 2020, majoritairement perpétrés dans le confort de son foyer.

Pétion, un gradué en génie informatique de l’Université de Concordia, est propriétaire de la compagnie Astracoins, qui se spécialise en guichets automatiques de Bitcoin.

Selon l’exposé conjoint des faits déposé à la Cour, il a acheté une centaine de guichets automatiques de manière frauduleuse. La valeur totale de ces guichets est d’environ 177 500 $.

Plainte aux USA

C’est la police de l’Oregon, aux États-Unis, qui s’est d’abord intéressé au Québécois, en 2019, à la suite d’une plainte d’une compagnie de guichets ATM qui racontait avoir été fraudée.

Cette dernière avait fait livrer 20 guichets à Laval et Montréal, avant de réaliser avoir été payée avec des cartes de crédits clonées provenant du Japon.

Mais ce n’était que la pointe de l’iceberg.

Lors d’une perquisition chez Pétion, la Division des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec, alertée par le FBI, a découvert et saisi un portefeuille de cryptomonnaie d’une valeur estimée à 1 082 765$.

«Il s’agit de la plus grosse confiscation et saisie de cryptomonnaie, actuellement, de l’histoire canadienne», a précisé Me Dubois, pour expliquer l’importance de l’affaire.

L’enquête a démontré qu’il était possible que plus de 50 % de cette somme ait été obtenue sur le marché illicite C2bit, un marché russe du darknet, spécialisé dans les cartes de crédits contrefaites.

En six mois

C’est alors que les autorités ont compris que le crack informatique «effectuait de l’hameçonnage à grande échelle et à l’international, notamment aux États-Unis, afin d’obtenir des numéros de cartes de crédit et les informations nominatives des personnes visées», lit-on dans le résumé des faits.

À titre d’exemple, Pétion a usé de presque toutes les institutions financières possibles pour commettre ses fraudes, telles que Desjardins, BMO, RBC, Scotia, CIBC, Visa/Mastercard, notamment.

Entre février 2019 et août 2019, il a récupéré les bases de données provenant de plusieurs commerces en ligne, incluant les données de compte appartenant à 493 786 personnes à travers la planète.

Comportement post-délictuel

Au cours de cette enquête, Pétion a, bien malgré lui, fourni de la preuve aux autorités.

En octobre 2020, alors qu’on voulait mettre à exécution un mandat d’écoute, un membre de l’équipe d’enquête a communiqué par erreur avec le suspect.

Pris de panique, celui qui était déjà sous surveillance a été filmé en train de déplacer dans un entrepôt plusieurs guichets qu’il faisait livrer chez son complice, Thierry Casseus, aussi accusé dans cette affaire. D’ailleurs, seulement sept guichets ont été retrouvés.

De plus, lors d’une perquisition chez lui, Pétion a tenté de faire couper le courant dans son domicile en contactant Hydro-Québec, vraisemblablement pour rendre ses ordinateurs inaccessibles.

Or, la vigilance des employés d’Hydro-Québec a cependant permis de contrer le plan du hacker et illustrer qu'il avait quelque chose à cacher.

Pétion recevra sa sentence en janvier prochain. Les deux parties ont soumis au tribunal une suggestion commune d’une peine de deux ans de prison.