12e saison de «L’amour est dans le pré»: huit agriculteurs sur la ligne de départ

La téléréalité L’amour est dans le pré, qui est désormais animée par la comédienne Marie Soleil Dion, est à la recherche de prétendantes et de prétendants pour les huit agriculteurs qui figurent sur la ligne de départ en vue de la 12e saison.

Deux femmes et six hommes sont prêts à trouver l’amour et la production souhaite leur dénicher des potentiels amoureux. Mais à noter que seulement cinq d’entre eux seront de la prochaine mouture étant donné qu’on retiendra les cinq agriculteurs ayant récolté le plus de candidatures.

Les aspirants ont entre 24 et 66 ans. Ils proviennent des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Montérégie.

La 11e saison a été l’une des trois émissions les plus populaires de l’hiver à l’antenne de Noovo, sans compter le million de visionnements compilés en ligne, où les célibataires intéressés par l’une ou par l’un des candidats peuvent d’ailleurs se manifester.

Seize couples formés depuis le début de L’amour est dans le pré sont toujours ensemble et 31 enfants sont issus de ces unions, mais ce chiffre est appelé à grandir alors que trois naissances sont prévues au cours des prochains mois.