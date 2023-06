30 ans de danse sociale avec Ronald Lacoste devant le vieux Marché Maisonneuve

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

C’est probablement parce que ça fait 30 ans ce printemps que le Montréalais Ronald Lacoste anime les populaires danses en ligne devant le vieux Marché Maisonneuve qu’il est aussi jovial et en santé.

«À mon âge [68 ans], je prends zéro pilule. Pas de diabète, pas de cholestérol ou de haute pression. C’est à cause de la danse qui est un exercice: on bouge de partout, même les yeux et les oreilles.»

Les séances de danses, où La Compagnie créole, Elvis et Frank Michael font bon ménage en musique, fêtent ses 30 ans d’existence ce printemps.

Maintenant que ça dure depuis une génération, on peut dire que c’est une tradition.

«J’avais 38 ans en 1993 quand j’ai lancé ces soirées de danse sociale en plein air, et le succès a été immédiat et tellement considérable que bientôt des événements similaires se sont multipliés un peu partout à Montréal et ailleurs», me raconte Ronald Lacoste, figure bien connue et promoteur hyperactif de la danse sociale au Québec.

Pour interviewer le charismatique animateur, j’ai dû me réfugier derrière la magnifique fontaine du marché pour échapper au bruit des haut-parleurs.

«On a déjà atteint une foule de danseurs de 1200 personnes ici et, maintenant, ça tourne plus autour de 200 parce qu’à l’origine, des gens venaient de loin, de Québec, de Trois-Rivières, comme ce qui existait ici était unique.»

Louis-Philippe Messier

Les adeptes de danse en ligne ont désormais l’embarras du choix. Une habituée, Johanne Dumas me résume son horaire estival avec son conjoint Michel Thiffeault.

«Le jeudi et le dimanche, on vient ici. Le lundi, au Jardin Gamelin. Le mardi, à Anjou. Le mercredi et le vendredi, au Parc-Bellerive.»

Et le samedi, ils ne dansent pas?

«Le samedi, on fait l’amour», lance M. Thiffeault.

Louis-Philippe Messier

Noces de perle

Dimanche dernier, tout le monde (ou presque) était vêtu de bleu, une référence aux noces de perle (30 ans): les danseurs formaient des vagues par-dessus des dessins à la craie représentant un fond marin.

À mon arrivée, je reconnais la chanson Célina du crooner belge Frank Michael.

«Bravo mes petits cœurs!» s’exclame Ronald Lacoste pour féliciter les danseurs avant d’envoyer la prochaine chanson.

Quelle est la moyenne d’âge ici? 75 ans? 80 ans?

«En 1993, les gens avaient de 55 à 60 ans... ce qui veut dire 85 ou 90 ans aujourd’hui, alors beaucoup sont morts ou sont placés en résidence», relate Ronald Lacoste.

À défaut de conquérir les nouvelles générations de Québécois, la scène de la danse sociale est renflouée inespérément par un nombre impressionnant de... ressortissants chinois.

Renforts chinois

En fait, devant le Marché Maisonneuve, près de la moitié des danseurs semblent d’origine asiatique... ce qui peut surprendre à Hochelaga-Maisonneuve.

L’animation de Ronald Lacoste (dont la femme est Chinoise) est bilingue: français et cantonais.

Fier des 30 ans de son événement, l’animateur me dit espérer continuer encore dix ans pour ses fidèles.

«Ici, les gens sortent de chez eux et bougent, ils socialisent, ils rient. Ça leur fait un bien fou.»