Casinos du Québec: les employés déclenchent une grève de cinq jours à la veille de la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal

Les employés des Casinos de Montréal, de Charlevoix, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant déclenchent une grève à compter de ce jeudi après-midi, à la veille d’une fin de semaine cruciale où se tiendra le Grand Prix du Canada.

Cette mobilisation des employés affiliés à la CSN survient à la suite de l’adoption d’un mandat de cinq jours de grève à utiliser au moment opportun, portant le nombre de syndiqué-es en grève à environ 1700 personnes.

Le conflit réside essentiellement sur la question des augmentations de salaire demandées, en vain. Les employés souhaitent un revenu qui leur permettra de ne pas s’appauvrir, dans un contexte d’inflation.

L’impact de cette grève pourrait être doublement important à Montréal alors que le cirque de la Formule 1 débarque en ville, amenant avec lui plusieurs touristes qui sont également fortement convoités par le Casino.

Hausse de 34% dénoncée

L’exercice financier de Loto-Québec, présenté le 8 juin dernier, démontre que le secteur des casinos et des salons de jeux a connu la meilleure année de son histoire. Kevin G. Taylor, vice-président exécutif et chef de l’exploitation des casinos et des salons de jeux, a bénéficié d’une hausse de salaire de 34%, passant de 375 461$ à 504 498$. Les employés des casinos réclament, à leur tour, leur part du gâteau.

«Loto-Québec se pavane partout en disant avoir enregistré des profits records cette année. C’est le temps d’en faire profiter les employé-es qui, eux et elles, s’appauvrissent à cause de l’inflation», explique Riccardo Scopelleti, président de l’unité des travailleurs et des travailleuses de sécurité du Casino de Montréal.

La CSN dénonce, de son côté, des négociations à sens unique avec la société d’État.

«Malgré le fait que la société dise vouloir négocier, elle nous fait la même offre depuis le 28 février 2023. Il y a des limites à négocier seul!», ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employés et employées des services publics-CSN.

Les augmentations salariales demandées par les employé-es représentent l’équivalent de la hausse du coût de la vie plus 1$ l’heure et elle vise principalement le pouvoir d’achat du personnel et une augmentation de l’attraction et la rétention du personnel, alors qu’un important roulement est constaté.

Loto-Québec a indiqué que l’ensemble des activités se poursuivaient, malgré les moyens de pression. Les croupiers ne sont pas concernés par cette grève, alors qu’ils sont représentés par un autre syndicat.