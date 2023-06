John LeClair rejoint les Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont ajouté un autre de leurs anciens joueurs à leur groupe de dirigeants et la plus récente acquisition est très connue à Montréal : effectivement, John LeClair agira comme conseiller spécial aux opérations hockey.

Cette annonce est somme toute identique à celle de mardi, quand l’organisation a offert le même rôle à son ex-porte-couleurs Patrick Sharp; ce dernier travaillera d’ailleurs conjointement avec LeClair. Le bureau du club compte déjà sur Keith Jones et Daniel Brière, respectivement président des opérations hockey et directeur général. Tous ces gens ont le point commun d’avoir évolué à Philadelphie durant leur carrière sur la patinoire.

LeClair a certes remporté la coupe Stanley avec le Canadien au printemps 1993, mais il a connu ses meilleures années dans l’est de la Pennsylvanie. Échangé aux Flyers le 9 février 1995 en compagnie d’Éric Desjardins et de Gilbert Dionne (contre notamment Mark Recchi), l’Américain a brillé dans l’uniforme orange, noir et blanc. Après son départ, il a connu trois campagnes consécutives d’au moins 50 buts, puis deux autres de 40 filets ou plus, surtout grâce à la contribution de ses partenaires de trio Eric Lindros et Mikael Renberg. Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey des États-Unis en 2009.

«Le curriculum vitae de John dans le hockey dit tout. Sa passion pour la ville ainsi que ses fortes habiletés de leader constitueront des atouts-clés dans le processus visant à ramener notre équipe sur la voie du succès», a affirmé Brière par voie de communiqué.

«Je suis heureux de faire partie de ce groupe et ma priorité numéro 1 est de donner une coupe Stanley à Philadelphie», a de son côté renchéri le nouveau conseiller.

La formation a peiné durant la plus récente campagne, terminant au 14e rang de l’Association de l’Est. Elle a raté les séries dans les trois dernières saisons.