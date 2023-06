Défense: le gouvernement Trudeau doit se réveiller et équiper notre armée de toute urgence

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau et la fonction publique fédérale n’ont pas pris la mesure des dangers qui nous guettent, alors qu’il y a urgence de renforcer nos défenses, dénonce la vérificatrice générale et même un député libéral.

• À lire aussi: La Défense incapable de dépenser ce qu'on lui donne pour équiper nos soldats

• À lire aussi: Défense: tannés d'avoir des vieilleries, nos soldats achètent leur propre matériel moderne

«L’environnement de menace a changé radicalement, mais ça ne semble pas avoir percolé jusqu’au gouvernement dans son ensemble, que ce soit le service public ou les politiciens. Mais nous n’avons pas le luxe d’attendre», a lancé le libéral John McKay cette semaine.

Président du comité permanent de la défense nationale de la chambre des communes, M.McKay a fait cette déclaration après avoir entendu la vérificatrice générale Karen Hogan témoigner devant lui des problèmes d’approvisionnement des Forces armées canadiennes qui menacent notre sécurité nationale.

Dans les derniers jours, on apprenait que nos soldats déployés en Lettonie à la frontière russe s’achètent eux-mêmes du matériel moderne puisqu’ils sont à bout de patience d’attendre que la Défense les approvisionne correctement. Ce phénomène est connu depuis la guerre des Balkans dans les années 90. Il a aussi affecté nos troupes en Afghanistan une décennie plus tard.

«Je me demande s’il y a un sentiment d’urgence au Canada pour équiper nos militaires et nos troupes correctement», a questionné Mme Hogan soulignant plusieurs fois qu’il était urgent d’en arriver à un consensus au pays au sujet de notre défense.

Capture d'écran, CPAC

«Sans consensus non partisan sur cet enjeu, le processus d’acquisition ne sera pas capable d’accélérer pour s’adapter à l’évolution des menaces», a renchéri le professeur Philippe Lagacé de l’Université Carleton.

La passoire arctique

Outre la guerre en Europe, Mme Hogan a particulièrement insisté sur la sécurité de l’Arctique où nous voisinons la Russie et où la Chine a des intérêts manifestes.

«La glace fond, l’eau est de plus en plus navigable dans l’Arctique, mais on a des lacunes en ce moment dans les satellites, dans les navires. Qu’est-ce que ça va prendre pour accélérer les achats (...) Où est le sens de l’urgence ?», a-t-elle lancé.

En novembre, dans un rapport incendiaire sur l’Arctique, la vérificatrice générale indiquait que nos satellites, nos avions et nos navires dédiés à la surveillance du grand nord sont tous en fin de vie et que leur renouvellement a été si souvent repoussé aux calendes grecques que «certains équipements seront probablement mis hors service avant de pouvoir être remplacés».

Bdr Julia Currie, Forces armées canadiennes

Nous serons donc bientôt à découvert dans une région du monde qui suscite de plus en plus de convoitises, comme en témoignait le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une visite au Nunavut l’été dernier. La vérificatrice générale a souligné qu’elle avait prévenu le gouvernement à plusieurs reprises ces dernières années, mais que ses avertissements n’avaient rien changé.

Le Journal s’est lui-même rendu dans le grand nord pour documenter notre passoire arctique dans le cadre du documentaire La guerre de l’arctique paru en février.

Vers une crise grave

M.Lagassé a averti que le manque de ressources humaines et matérielles de nos forces nous amène directement «dans le mur».

«Les Forces armées arrivent toujours à se débrouiller, malgré le peu de ressources et le peu de soutien qu’elles reçoivent. Mais éventuellement elles vont craquer, il y aura une crise, elles vont échouer. Peut-être que c’est seulement à ce moment qu’on verra finalement un réel changement», a-t-il témoigné devant les parlementaires.

M.McKay en a conclu que «nous arrivons au stade où nous ne sommes plus capables de faire ce que nous faisions jusqu’à maintenant. Quelque chose doit changer.»