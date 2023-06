Des relations très tendues entre Oakland et le baseball majeur

Les ligues majeures de baseball semblent de plus en plus favorables à un déménagement des Athletics vers Las Vegas et cette situation crée des frictions avec la Ville d’Oakland.

Rob Manfred n’a pas semblé démontrer beaucoup d’attachement envers l’équipe de la Californie au moment de commenter le délicat dossier lors d’une conférence de presse organisée en marge d’une réunion réunissant les propriétaires de la ligue.

Il s’est dit être peu impressionné par les efforts déployés par les partisans pour convaincre le propriétaire John Fisher de vendre l’équipe à des gens qui ne voudraient pas déménager la formation à Las Vegas.

Un groupe de partisans nommé «Rooted in Oakland» avait planifié mercredi un «boycottage inversé» afin d’attirer le plus grand nombre de spectateurs au Oakland Coliseum. Tous les profits de la vente des billets pour ce match ont été remis à deux organismes locaux. Ce sont 27 759 spectateurs qui ont assisté à la rencontre.

«Je suis désolé pour les partisans d’Oakland et je comprends ce qu’ils ressentent. Je pense que la vraie question est de savoir ce qu’Oakland est prêt à faire. Il n’y a pas d’accord? Ils ne sont jamais arrivés à un point où ils avaient un plan pour construire un stade sur n’importe quel site. La communauté doit apporter son soutien et à un moment donné, on se rend compte que cela n’arrivera pas», a mentionné Manfred lors d’une entrevue avec The Athletic, jeudi.

«Complètement faux»

La mairesse d’Oakland, Sheng Thao, a tenu à rectifier le tir quant aux paroles du commissaire, qui affirmait qu’il n’y avait pas d’offre pour un stade à Oakland. Elle a avancé que Manfred n’a pas dit la vérité à ce sujet.

«C’est complètement faux, car une proposition concrète était à l’étude à Oakland, qui s’était surpassée pour franchir les obstacles, notamment en assurant le financement des infrastructures, en procédant à une évaluation environnementale et en collaborant avec d’autres agences pour finaliser les approbations.»

«La réalité est que le propriétaire des A’s a insisté sur un projet de 55 acres, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, comprenant un stade de baseball, des espaces résidentiels, commerciaux et de vente au détail», a mentionné la porte-parole de la mairesse d’Oakland dans une déclaration obtenue par la chaîne de télévision ABC7.

L’État du Nevada a donné mercredi son aval pour un financement public de 380 M$ pour une partie du projet de construction d’un stade de 30 000 sièges en bordure de la fameuse Strip de Las Vegas. Le coût total est évalué à 1,5 G$. L’entente doit être approuvée par le gouverneur du Nevada ainsi que par le baseball majeur.

Il s’agirait d’un deuxième déménagement d’une équipe du baseball majeur en 18 ans si celui de l’équipe d’Oakland se concrétise. La dernière relocalisation d’une concession remonte à 2005, quand les Expos de Montréal avaient plié bagage pour Washington.