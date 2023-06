Dumas fait danser la foule aux Francos

« On a un défi ce soir, c’est de transformer la place en plus grande piste de danse de l’histoire de Montréal ! » a lancé Dumas durant son concert extérieur aux Francos, ce jeudi soir. Même si la foule n’a pas nécessairement suivi la directive, ce n’était pas faute d’avoir essayé pour le musicien qui venait présenter son spectacle pour les 20 ans de l’album Le cours des jours.

Notre rapport avec Dumas et la tournée du Cours des jours en est un très particulier. Le 30 septembre 2020, le chanteur faisait la première représentation de cette tournée visant à célébrer son excellent album de 2003. Le lendemain, le gouvernement fermait les salles de spectacle pour une durée indéterminée, aux prises avec une nouvelle vague de COVID-19.

Six mois plus tard, 176 jours exactement, les salles pouvaient à nouveau rouvrir leurs portes. Et qui était de retour au La Tulipe pour poursuivre sa tournée ? Eh oui, Dumas ! Le spectacle avait alors commencé à 19 h, couvre-feu oblige, et s’était déroulé devant une foule distanciée et masquée. Cette époque nous semble si lointaine aujourd’hui !

Pour notre troisième spectacle de la nouvelle tournée du Cours des jours, aux Francos, on avait cette fois-ci droit à une soirée de festival plus normale, loin des événements avec mesures sanitaires qui ont ponctué les dernières années. Enfin, Le cours des jours pouvait véritablement se déployer en toute liberté. Et de notre côté, on pouvait enfin boucler la boucle avec une époque surréelle que nous avons tous vécue.

C’est sur le coup de 20 h que Dumas s’est amené sur la scène Loto-Québec, communément appelée parterre symphonique. Même si la journée avait été plutôt pluvieuse, le ciel n’était plus du tout menaçant lors de l’arrivée des musiciens. Dans la tête de Dumas, il faisait même un gros soleil, lui qui portait des lunettes fumées.

« Un grand bonheur »

Comme pour le reste de la tournée du Cours des jours, le concert a commencé avec l’interprétation intégrale de l’album, dans l’ordre. On a encore une fois constaté à quel point les compositions fonctionnaient parfaitement bien deux décennies plus tard.

« Est-ce qu’il y en a qui nous ont vus à l’époque au La Tulipe, ou plus récemment avec des masques ? » a demandé le chanteur à la foule.

Au bout de près d’une heure, le groupe avait livré l’ensemble des pièces du Cours des jours, dont les superbes J’erre, Arizona, Vol en éclats et Linoléum.

« C’est un grand bonheur pour nous de jouer Le cours des jours. Il a été écrit ici et notre premier public était ici. »

Anatole

Juste avant, on a pu attraper quelques chansons du projet d’Alexandre Martel, Anatole. Le musicien est surtout connu pour son travail de réalisateur, lui qui est derrière le célèbre Darlène, d’Hubert Lenoir, en plus d’avoir travaillé avec Thierry Larose, Lumière, Alex Burger et Lou-Adriane Cassidy.

Ayant commencé le spectacle de façon très intime, assis sur une chaise, Anatole voulait presque nous amener dans son salon. Très en forme vocalement, il maîtrisait bien ses morceaux. On a particulièrement aimé la dernière portion du concert, plus dynamique, avec le chanteur qui a pris ses aises et s’est mis à danser et à jouer de la guitare électrique.

Louise Attaque

Après le set de Dumas, on a couru pour attraper Louise Attaque.

Le groupe se fait quand même rare parmi nous, son dernier passage remontant à 2016, aussi aux Francos, avec un concert au Métropolis.

Cette fois-ci, c’était dans une salle Wilfrid-Pelletier archi pleine et survoltée que le groupe se produisait.

Pour leur grand retour, les musiciens avaient prévu jouer l’intégralité de leur premier album, qui a fêté son 25e anniversaire.

Tout y a passé : Amours, J’t’emmène au vent, Ton invitation, Les nuits parisiennes, Léa.

L’auteur de ces lignes étant à la fin du secondaire lors de la sortie de ce disque, c’était un joli retour en arrière que le groupe nous a fait vivre.

Puisqu’ils ont sorti un nouvel album, le très solide Planète Terre, en 2022, les rockeurs ont aussi fait quelques nouveaux titres, dont Sortir de l’ordinaire et La frousse.

Déjà très dynamique sur disque, la nouvelle Nous, on veut vivre nous a pris une dimension encore plus puissante en concert avec son refrain que le chanteur a demandé au public d’entonner : « Nous, on veut vivre fous, on veut vivre tout, on veut vivre doux. »

Louise Attaque, c’est bien sûr la voix si particulière de Gaëtan Roussel, qui joue aussi de la guitare. Mais à un niveau équivalent, c’est aussi le violon si distinctif d'Arnaud Samuel. Sur plusieurs morceaux, le violonistes ajoute une touche festive qui met le feu à la salle.

Le spectacle a profité d’un rare répit lors de la nouvelle Lumière du soir / Lumière du jour. Roussel s’est alors assis, les lumières se sont tamisées. Et les spectateurs se sont aussi recalés dans leurs sièges.

Mais tout le monde a rapidement bondi dès le morceau suivant, avec Si c’était hier.

Au bout de quelques pièces accueillies tièdement, Louise Attaque avait gardé un gros canon pour la fin : Tu dis rien. On retrouvait alors la même électricité dans la salle qu’au début du concert.

Pour le rappel, après L’insouciance, Louise Attaque a refait son plus gros succès en carrière : J’t’emmène au vent. Eh oui, même s’ils l’avaient joué au début du concert! Nous qui avions justement manqué ce titre plus tôt dans la soirée, car nous étions toujours à Dumas, de pouvoir voir cette pièce en concert était un beau cadeau. Les musiciens ont commencé la chanson sur scène et rapidement, ils sont allés se promener à travers la foule de la Place des Arts. Une parfaite finale des plus festive!

*Louise Attaque ayant demandé d’approuver les photos du concert avant publication, Le Journal a décidé de ne pas en pendre pour accompagner cet article.