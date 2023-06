«Élémentaire»: il manque un je-ne-sais-quoi

Ce 27e film d’animation des studios Pixar laisse un sentiment d’inachevé malgré quelques excellentes trouvailles.

Dans la ville d’Element City, les différents habitants – feu, eau, air et terre – vivent en relative harmonie. C’est là que Bernie (voix de Ronnie Del Carmen en version originale) et Cinder (voix de Shila Ommi) ont décidé d’immigrer. Le couple de feu, qui ouvre une boutique, ne tarde pas à avoir une fille, Ember (voix de Leah Lewis), à qui son père rêve de léguer le commerce familial.

C’est sans compter sur le destin qui se manifeste en la personne de Wade Ripple (voix de Mamoudou Athie), un inspecteur pour la Ville, appartenant à l’élément eau. De fait, entre Ember au tempérament de feu et le gentil Wade, l’amitié se transformera en amour... au grand dam des parents de la jeune fille.

Photo fournie par Disney/Pixar

Écrit par John Hoberg, Kat Likkel et Brenda Hsueh d’après une idée du réalisateur Peter Sohn, connu pour son Le bon dinosaure, Élémentaire ne manque pas d’originalité. En tête de liste, on trouve bien sûr bon nombre d’éléments de l’animation, notamment les décors superbes de détails – notamment la boutique de Bernie – ou les textures – comme dans Le bon dinosaure, l’eau est réussie. En explorant avec inventivité les particularités du feu, dont la transformation du sable en verre, et de l’eau, dont la vapeur, l’équipe de production s’assure de créer des rebondissements qui feront s’émerveiller les petits.

L’intrigue de base, elle, demeure prévisible pour ne pas dire ennuyeuse, l’histoire d’amour entre Ember et Wade étant également parsemée de réflexions plus ou moins subtiles sur l’immigration, l’inclusivité, le respect des différences ou la transmission de valeurs familiales.

Comme Le bon dinosaure, Élémentaire souffre d’une overdose de bons sentiments et de bonnes intentions, oubliant que c’est la finesse des Pixar – Là-Haut, Histoire de jouets, Ratatouille pour ne citer qu’eux – qui en constitue l’attrait.

Note: 3 sur 5