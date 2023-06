Jarome Iginla rentre au bercail

Jarome Iginla est de retour avec les Flames de Calgary, car l'ancien capitaine de l'équipe a été nommé conseiller spécial au directeur général Craig Conroy, jeudi.

Celui-ci était d'ailleurs bien heureux d'avoir pu convaincre son ancien coéquipier de se joindre à lui dans sa nouvelle aventure.

«Jarome et moi avons toujours eu comme objectif de travailler ensemble un jour. On en parlait même lorsqu'on jouait. Ce jour est finalement arrivé et je suis heureux de l'accueillir à nouveau à Calgary. Jarome est créatif et intelligent. Il a beaucoup de passion pour le hockey et veut gagner la coupe Stanley», a déclaré Conroy dans un communiqué.

Iginla, aujourd'hui âgé de 45 ans, est également content de revenir dans le giron des Flames.

«Je suis reconnaissant envers les propriétaires qui me donnent cette chance. Je regarde vers l'avant et je veux soutenir Conroy dans ses fonctions de directeur général dans un rôle plus engagé.»

Celui qui a également joué pour les Penguins de Pittsburgh, les Bruins de Boston, l'Avalanche du Colorado et les Kings de Los Angeles a récolté 1300 points en 1554 matchs en carrière dans le circuit Bettman.