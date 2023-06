Kevin Spacey veut tourner la page après avoir été poursuivi pour agressions sexuelles

Kevin Spacey commence à sortir la tête de l’eau. La star de House of Cards a déclaré dans un entretien avec ZEITmagazin que les gens commenceraient à l'engager pour d'autres projets d'acteur s'il était blanchi des accusations d'inconduite sexuelle qui pèsent sur lui.

Inculpé il y a un an à Londres de quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle, pour avoir commis des agressions répétées entre 2005 et 2013, Kevin Spacey a plaidé non coupable de ces accusations, et son procès est prévu pour le 28 juin.

L’acteur d'American Beauty a déclaré dans son interview qu'il espérait que le procès à venir aboutirait à un résultat similaire à celui de l'affaire Anthony Rapp, dans laquelle il a été déclaré non responsable d'inconduite sexuelle. « Dès qu'un examen minutieux est appliqué, ces choses s’effondrent. C'est ce qui s'est passé dans le procès Rapp, et c'est ce qui se passera dans cette affaire », a-t-il affirmé avec confiance.

Et il est aussi rassuré sur l’avenir de sa carrière : « Je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à m'embaucher dès que je serai blanchi de ces accusations à Londres, a déclaré l'acteur au journal allemand. À la seconde où cela se produit, ils sont prêts à aller de l'avant.

Kevin Spacey a également affirmé que les médias avaient fait de leur mieux pour le transformer en « monstre » et a évoqué le « cancel culture », le processus « d’annulation » qui règne actuellement aux États-Unis et qui consiste à effacer des œuvres du patrimoine ou à blacklister des personnalités en leur interdisant de tourner, de se produire en concert, etc. « C'est une période où beaucoup de gens ont très peur d'être boycottés s'ils me soutiennent », a expliqué le comédien de 63 ans.