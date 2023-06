Lac-Mégantic : des propriétaires insatisfaits des expropriations pour la voie de contournement

Près de 10 ans après la tragédie de Lac-Mégantic, le dossier de la voie de contournement divise toujours et plusieurs citoyens se disent victimes collatérales puisqu’une quarantaine de propriétaires ont eu la confirmation mercredi qu'ils perdront une partie de leur terre dans le cadre de sa construction.

Bien que le gouvernement affirme vouloir la voie de contournement afin de permettre aux citoyens de se reconstruire, nombreux sont ceux qui estiment qu’elle les oblige à mener le combat de leur vie.

C'est par courriel que Yolande Boulanger et son fils ont appris le maintien des avis d'expropriation. Leur terre familiale sera donc amputée de 36 acres pour y permettre l'aménagement d'une tranchée de 28 mètres de profond où passera la voie de contournement.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Parmi les 42 propriétaires visés, 33 sont des propriétaires forestiers et agricoles. Ils ont le sentiment que les dés étaient pipés d'avance, que les audiences publiques de mai dernier n'étaient qu'une diversion et que la décision était irrémédiable.

L'Union des producteurs agricoles, les producteurs de bois et la Coalition des victimes collatérales ont demandé en mars dernier au ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, une évaluation d'impact indépendante. Non seulement attendent-ils toujours sa réponse, mais l'office des transports du Canada n'a toujours pas donné son autorisation au tracé.

Où était donc l'urgence d'agir ?

En raccourcissant les délais et en fixant au 1er août la prise de possession des parcelles de terrains nécessaires aux travaux, Transport-Canada a manqué de considération face aux inquiétudes de la population concernant les conséquences possibles sur la nappe phréatique, ont déploré les citoyens.

Michel Dallaire possède une érablière sur 75 acres de terrains en bordure de la route 204.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

On lui prendra presque la moitié de sa propriété, a-t-il dit alors que la voie de contournement passera à 60 mètres de sa cabane à sucre.

Le député de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, a l'impression qu'Ottawa manque de transparence dans ce dossier et que le gouvernement pourrait faire preuve de plus d'empathie et de compassion pour les propriétaires touchés par ces avis d'expropriation.

Les opposants n'abandonneront pas la bataille pour autant et entendent s'adresser à la Cour fédérale pour obtenir un pourvoi judiciaire et empêcher les expropriations. Ils feront connaître en point de presse mardi prochain les procédures judiciaires qu'ils prendront.