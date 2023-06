Lance Stroll et Fernando Alonso filent le parfait bonheur chez Aston Martin

Lewis Hamilton, Felipe Massa, Jenson Button et Esteban Ocon ont tous un petit quelque chose en commun. Ils ont partagé les couleurs de leur monoplace avec le bouillant Fernando Alonso au fil de ses 365 Grands Prix en carrière. Lance Stroll n’aurait toutefois pas à côtoyer le rude caractère de l’Espagnol cette saison chez Aston Martin. Aux dires du directeur d’équipe, les deux pilotes filent le parfait bonheur.

Le vétéran de 41 ans a entretenu des relations houleuses avec ses coéquipiers au fil de ses 20 ans sur le grand cirque de la Formule 1. Le jeune Canadien de 24 ans en est épargné, car les deux pilotes travaillent main dans la main pour faire avancer la monoplace de l’écurie britannique.

«Fernando et Lance s’aident mutuellement. Ce n’est pas une relation unidirectionnelle alors qu’on pourrait penser que le vétéran aide le plus jeune. Ils entretiennent une relation bidirectionnelle en s’échangeant les informations», a expliqué le directeur de l’équipe, Mike Krack.

Martin Chevalier / JdeM

«Ils essaient des choses différentes et dès qu’ils débarquent de la voiture, ils font le point ensemble, a-t-il poursuivi. Ils s’aident pour mieux configurer la voiture. Ils souhaitent la comprendre et nous aussi.»

«Nous sommes chanceux qu’ils s’entendent bien. Car cela crée un impact positif sur l’équipe. Les ingénieurs, les mécaniciens et le directeur s’en portent ainsi mieux. Si ce n’était pas le cas, on verrait la formation de camps et l’équipe serait divisée.»

Peu fréquent

Krack a occupé plusieurs postes dans le monde de la course automobile depuis 20 ans, que ce soit chez BMW et Porsche dans des séries différentes. En F1, il est entre autres passé chez Sauber. Rarement a-t-il vu une aussi bonne relation entre les pilotes que celle qui règne entre Alonso et Stroll.

Martin Chevalier / JdeM

«Ils se connaissent depuis un certain moment, je crois, a-t-il prétexté en remontant aux années d’Alonso chez Ferrari alors que le jeune Stroll tournait dans l’académie italienne. On voit en réunion et on entend à la radio qu’ils travaillent bien ensemble. Cela prouve leur niveau de maturité pour une collaboration qu’on ne voit pas très souvent selon mon expérience. Parfois, les pilotes ne se parlent même pas.»

«Les pilotes sont des gens très égocentriques, a enchaîné le directeur. Les pilotes les plus rapides ont un caractère difficile. Les performances priment. Il faut donc gérer leur caractère autour des performances.»

Qui dit relation saine sur la piste et dans les garages, dit relation saine à travers l’équipe. Les artisans en coulisses ne font que mieux s'en porter. Krack est d’ailleurs fier de pouvoir compter sur un esprit d’équipe poussant l’écurie à progresser.

Retour sur le podium

Après deux ans chez Alpine, le double champion du monde en 2005 et 2006 est arrivé chez Aston Martin avec une expérience inouïe. Motivé, il a pris le volant d’un Sebastian Vettel blasé.

«Tant Fernando que Lance nous poussent à nous surpasser. Ils nous défient et posent des questions qu’on se pose aussi, a souligné Krack. Ils poussent l’équipe à s’améliorer. Ils y amènent du caractère. Leur état d’esprit positif nous aide à mieux travailler.»

AFP

Derrière son nouveau volant, l’Espagnol compte cinq podiums à ses sept courses avant de débarquer à Montréal. Il pointe au troisième échelon au classement des pilotes.

Le dernier podium de l’écurie remontait à juin 2021.

Aston Martin pointe au troisième rang chez les constructeurs jusqu’à présent cette saison, tout juste derrière Mercedes alors que Red Bull mène largement au sommet par 135 points.

Selon le directeur, la progression de la voiture et les performances ne sont pas étrangères à la bonne relation qui règne entre les deux pilotes.

Tandis que le Grand Prix devrait se dérouler sous la flotte, dimanche, il n’a pas souhaité frotter sa boule de cristal. Cette possibilité favoriserait la voiture. L’homme de course souhaite cependant que la monoplace puisse être en mesure de rouler dans le peloton de tête si l’opportunité se présente.