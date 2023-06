Le 14 octobre à la Place des Arts: le film culte Dirty Dancing sur scène

Le film culte Dirty Dancing, qui a conquis la planète en 1987, sera projeté en version spectacle le 14 octobre prochain au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

La tournée Dirty Dancing en concert est offerte par Productions Martin Leclerc, en partenariat avec GEA Live Karl Sydow et Lionsgate.

Le long métrage d’Emile Ardolino, qui met en vedette Jennifer Grey et le regretté Patrick Swayze, a été rematricé et est projeté sur grand écran dans sa version originale avec sous-titres en français, pendant que trois chanteurs et cinq musiciens livrent les chansons en direct. Tout de suite après la projection, ils offrent 25 min de concert au cours duquel ils rejouent certaines des pièces phares du film se déroulant en 1963 dans une riche station balnéaire des États-Unis.

Une jeune femme plutôt sage, Baby (Jennifer Grey), est entraînée dans une folle aventure avec Johnny (Patrick Swayze), un séduisant professeur de danse. Au fil d’une chorégraphie envoûtante et sensuelle se développe une histoire d’amour qui a marqué les esprits.

Rappelons que la musique du film a été récompensée par l’Oscar de la meilleure bande sonore originale, et l’album est demeuré au sommet du Billboard pendant 18 semaines, s'écoulant à 42 millions d’exemplaires dans le monde, à l’époque où les gens achetaient encore des copies physiques.

Quant au film, il a amassé plus de 214 millions $ US à travers le monde, à l'époque, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Les billets sont mis en prévente à compter du jeudi 15 juin auprès des abonnés de la Place des Arts et dès le vendredi 16 juin, à 10 h, pour l’ensemble du public. Toute l’information est en ligne.