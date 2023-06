Les options lorsque la banque rejette votre demande de prêt hypothécaire

La Banque du Canada vient d’annoncer une nouvelle hausse du taux directeur, ce qui, nécessairement, se répercutera sur les taux d’intérêt des institutions financières.

Dans ce contexte, étant donné leur niveau d’endettement élevé, plusieurs songent à recourir à des modes de financement non conventionnels.

De quoi s’agit-il au juste?

Les prêteurs alternatifs

Il existe d’autres types de prêteurs moins connus que les institutions financières conventionnelles qui offrent des prêts alternatifs.

Ce sont des prêteurs privés tels que des corporations d’investissement, des compagnies d’assurance et des particuliers.

Généralement, on y recourt dans les situations suivantes :

Cote de crédit de moins de 600.

Avoir déjà fait une faillite personnelle.

Travailleur autonome ayant toujours déclaré peu de revenus nets.

Taux d’endettement élevé.

Les taux d’intérêt des prêteurs alternatifs sont plus élevés, certes, mais cela permet d’obtenir le financement souhaité.

Rien n’empêche d’y recourir à court terme et de revenir à un prêt traditionnel ultérieurement, le temps que l’horizon se dégage.

Selon le plus récent Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, publié en janvier 2022, les types de prêteurs hypothécaires se répartissent ainsi :

Conventionnels : 73,25 %

Coopératives d’épargne et de crédit : 11,56 %

Prêteurs privés : 7,78 %

SFM, sociétés d’assurance et de fiducie : 7,41 %

Les principales caractéristiques d’un prêt hypothécaire alternatif sont les suivantes :

Taux d’intérêt oscillant entre 8 et 18 % avant la nouvelle hausse.

Frais d’ouverture de dossier de 2 à 5 %.

Jusqu’à 85 % de la valeur nette de la propriété.

Mise de fonds minimale : 15 % du prix d’achat.

Possibilité d’amortissement sur 30 ou 35 ans pour certains prêteurs.

Certains prêteurs privés tolèrent un taux d’endettement de 50 % et plus et une cote de crédit de 500 et moins.

Analyse des dossiers rapide, sans avoir à fournir des pages de justificatifs.

Pénalités pour remboursement anticipé : de 3 à 6 mois d’intérêt.

Test de résistance en cas de hausses de taux d’intérêt non obligatoire.

En conclusion

Dans le contexte actuel où les conditions d’emprunt sont plus difficiles et où les taux d’intérêt augmentent, il est important de trouver des formes de financement alternatif afin d’être en mesure d’affronter la tempête. Dans une perspective à long terme, naviguer en eaux troubles un certain temps ne devrait pas avoir de conséquences majeures.

Alors, ne renoncez pas à vos projets. Demeurez calme et attendez la suite des événements avec confiance.

Lorsque le taux d’inflation commencera à diminuer, la Banque du Canada nous annoncera de meilleures nouvelles.

D’ici là, les prêteurs alternatifs peuvent en dépanner plusieurs.

Conseils

Le concept de prêt hypothécaire alternatif est parsemé de nombreux détails qu’il convient de bien comprendre avant de s’engager dans cette avenue.

Nous vous recommandons fortement de recourir aux services d’un courtier hypothécaire qui vous guidera à bon port dans cette démarche.