Vous êtes massothérapeute ? Cet emploi centré sur le bien-être et l'équilibre vous attend

Vous êtes un massothérapeute à la recherche d’un emploi pour la saison estivale ou vous souhaitez relever de nouveaux défis professionnels ?

Le Strøm spa nordique, une entreprise d’ici qui a le vent dans les voiles, cherche présentement à agrandir ses équipes de massothérapeutes dans ses quatre établissements, soit l’Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Vieux-Québec et Sherbrooke.

Peu importe que vous soyez un massothérapeute nouvellement diplômé ou que vous comptiez déjà plusieurs années d’expérience, il suffit de postuler pour avoir l’opportunité d’entamer ou poursuivre une carrière enrichissante au Strøm.

Découvrez comment vous pouvez développer vos compétences en évoluant dans cet environnement de travail exceptionnel.

Bénéficiez d’une paix d’esprit grâce aux nombreux avantages

Crédit : Strøm spa nordique

Tous les massothérapeutes œuvrant dans les quatre établissements du Strøm spa nordique peuvent profiter de co-développement tout le long de leur parcours au sein de l’entreprise, et particulièrement dès leur entrée en poste.

Grâce à l’équipe dévouée et professionnelle, vous serez en mesure de perfectionner vos méthodes, d’échanger et de vous entraider, et ce, au quotidien. C’est pourquoi l’établissement a lancé la campagne de recrutement « Grandissez avec nous », afin de souligner l’importance du développement professionnel au cœur du spa.

Les avantages des massothérapeutes du Strøm spa nordique sont nombreux. Parmi ceux-ci, on note des honoraires compétitifs selon vos qualifications et votre expérience, des horaires flexibles et le plaisir d’évoluer au sein d’une équipe de confiance. De plus, les personnes en poste peuvent profiter de rabais sur les produits et service du Strøm, dont l’accès à l’expérience thermale.

Pour que vos services soient retenus dans l’un des quatre établissements, vous devez détenir un diplôme en massothérapie d’une école reconnue avec une formation de 400 heures minimum, être membre d’une association professionnelle et disposer d’une assurance professionnelle et civile. Les contrats proposés sont de type ou de statut « travailleur autonome ».

Un établissement réputé

Crédit : Strøm spa nordique

En plus de proposer des expériences thermales et bien-être en pleine nature dans un décor scandinave qui invite à la détente, le Strøm spa nordique se démarque par son offre en massothérapie qui est axée sur les besoins de la clientèle.

Parmi les types de massages proposés, selon votre formation, vous serez, entre autres, amené à pratiquer :

le Suédois de détente, ou absolu aux huiles essentielles chaudes ;

le thérapeutique spécifique ;

le massage clinique

le Lomi-Lomi ;

la détente par la réflexologie plantaire ;

le drainage lymphatique.

Le massage signature Strøm, lui, consiste en un massage de bien-être multisensoriel qui repose sur des manœuvres fluides rehaussées par les bienfaits du contraste chaud-froid de l’expérience thermale. Accompagné de musique et de l’odeur des huiles essentielles soigneusement choisies, il entremêle différentes techniques traditionnelles pour faire voyager celui qui le reçoit.

Postulez dès maintenant au Strøm spa nordique de votre choix (Îles-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Vieux-Québec et Sherbrooke) comme massothérapeute pour développer vos compétences professionnelles !