Menus à petits prix: des rabais sur les belles pièces de viande à griller

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 15 au 21 juin 2023

C’est déjà le week-end de la fête des Pères ! On peut s’imaginer que les barbecues seront à l’honneur dans plusieurs cours de la province ce dimanche.

Parlant de célébrations, je vous ai sélec-tionné un dessert tout frais et de saison : un pouding au chocolat Forêt--Noire (en bonus, vous pouvez le préparer la veille et profiter du temps en famille le jour même).

Au prix des cerises, qui sont en vedette cette semaine, ça vaut la peine de faire de petites réserves au congélateur. Il y a plus d’un an qu’elles n’avaient pas été si peu chères en épicerie.

Petite note de fin pour vous dire de profiter des asperges du Québec le temps qu’on les trouve encore sur les étalages ! La saison tire malheureusement à sa fin (d’ici la fin juin normalement).

Bonne semaine !

Les semaines de célébrations ne sont pas toujours les plus mémorables côté rabais et la fête des Pères n’y fait pas exception. On retrouve tout de même quelques belles prises, particulièrement pour les grillades, mais aussi sur quelques coupes de tous les jours comme les cuisses de poulet et les côtelettes de porc. La viande hachée au rabais se faisant timide cette semaine, c’est un bon moment pour puiser dans nos réserves.

Biftecks d’aloyau à 7,77 $/lb chez Maxi

à 7,77 $/lb chez Maxi Biftecks de côte à 7,77 $/lb (du 15 au 18 juin seulement) chez Provigo

à 7,77 $/lb (du 15 au 18 juin seulement) chez Provigo Côtelettes de longe de veau ou d’agneau à 7,99 $/lb chez IGA

à 7,99 $/lb chez IGA Côtes de flanc de porc à 2,99 $/lb (pour les membres Moi) chez Super C

à 2,99 $/lb (pour les membres Moi) chez Super C Crevettes blanches du Pacifique surgelées (emb. de 340 g) à 5,99 $ chez Super C

à 5,99 $ chez Super C Douzaine d’œufs blancs (calibre gros) à 2,44 $ chez Super C

à 2,44 $ chez Super C Émincé de jambon ou de poitrine de dinde de marque maison (400 g) à 7,99 $ chez Super C

à 7,99 $ chez Super C Fromage bocconcini ou fromage feta (emb. de 200 g) à 3,88 $ (pour les membres Scène+) chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 3,88 $ (pour les membres Scène+) chez IGA (meilleur prix de l’année) Fromage mozzarella à pizza en bloc (emb. de 500 g) à 4,44 $ chez Maxi

à 4,44 $ chez Maxi Hauts de cuisses de poulet désossés à 4,99 $/lb chez Provigo

à 4,99 $/lb chez Provigo Homards vivants à 7,44 $/lb (du 15 au 18 juin seulement) chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 7,44 $/lb (du 15 au 18 juin seulement) chez Provigo (meilleur prix de l’année) Poitrines de poulet désossées à 4,95 $/lb chez Super C

à 4,95 $/lb chez Super C Poulets entiers à 1,97 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année)

à 1,97 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année) Saucisses fumées (emb. de 450 g) à 2/5 $ chez Super C

à 2/5 $ chez Super C Saumon coho fumé surgelé (emb. de 300 g) à 12,99 $ chez Maxi

LUNDI

POULET AFGHAN

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 2,52 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pensez à faire cuire une livre supplémentaire de poulet, qui servira à garnir les bols de boulgour plus tard cette semaine. Et comme les tomates cerises sont en vedette, vous pouvez en couper en deux en remplacement des tranches de tomates (1 1⁄2 tasse de tomates cerises en deux équivaut environ à une tomate).

MARDI

CÔTELETTES DE PORC ÉPICÉES AUX TOMATES ET CHOUX-FLEURS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Ronald Tsang

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 22 min

Prix par portion : 2,13 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme vous aurez également besoin de riz ou couscous de chou-fleur pour le taboulé en lunch, profitez-en pour couper les deux tasses de fleurons pour celui-ci (pas besoin de le faire cuire). Pas de robot ? On peut toujours couper le chou-fleur très finement au couteau !

MERCREDI

PAVÉS DE SAUMON EN CUISSON LENTE ET SALADE PANZANELLA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 4,99 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme les concombres anglais sont en vedette, vous pouvez utiliser les 2/3 d’un de ces derniers en remplacement des 4 concombres libanais. Pour un prix par portion réduit, sachez que la laitue romaine est à 0,99 $ chez Metro cette semaine.

JEUDI

CHOU-FLEUR GÉNÉRAL TAO

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 3,41 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

VENDREDI

BOLS DE BOULGOUR AU POULET SHAWARMA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,35 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose de garnir vos bols du poulet en extra du début de la semaine (1 lb environ) ; il s’accordera parfaitement à cette recette. Si vous n’avez pas de boulgour, vous pouvez toujours vous tourner vers du couscous.

LUNCH

TABOULÉ DE CHOU-FLEUR AUX LENTILLES ET AU HALLOUMI

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 3,42 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Des lentilles en conserve feraient très bien l’affaire pour cette recette. Quant au halloumi, si vous n’en avez pas ou s’il est trop cher, vous pourriez toujours le remplacer par du feta, qui apportera aussi un côté salé (sans le faire griller toutefois).

COLLATION

POUDING AU CHOCOLAT FORÊT-NOIRE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Foodivine Studio

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Repos : 2 h

Prix par portion : 0,90 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette