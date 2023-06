Météo: le sud du Québec sera marqué par un taux d’humidité élevé la semaine prochaine

La météo en dents de scie inquiète sur les allures que prendra l’été 2023, alors que juin s’est montré froid et pluvieux, à ce jour. Toutefois, les sensations de chaleur n’ont pas dit leur dernier mot, alors que le taux d’humidité à venir dès la semaine prochaine dans le sud du Québec donnera l’impression d’un mercure plus élevé qu’il le sera réellement.

Le 1er juin dernier a été historique en termes de chaleur au Québec et le mercure a cassé des records dans plusieurs régions. À Québec et Montréal, le mercure a oscillé autour des 34 degrés sous un soleil de plomb, laissant ressentir une température autour de 37.

Selon Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada, il est possible que le thermomètre n’atteigne pas la barre des 34 degrés de nouveau. Mais, attention, cette donnée ne tient pas compte du facteur humidex.

«On a ajouté seulement 3 degrés en sensation, donc il y avait relativement peu d'humidité dans l'air malgré tout, alors que ça va être beaucoup plus humide vers la fin de la semaine prochaine. Ce serait surprenant d'atteindre des valeurs aussi élevées que 33,9 degrés, mais en humidex, on pourrait probablement dépasser 37», explique le météorologue.

Parce que selon M. Bégin, il faut s’attendre à vivre des journées très chaudes dès le début de la semaine prochaine, une période de chaleur qui sera marquée par le taux d’humidité vers la fin de la semaine.

«Elle va être différente de la période de chaleur qu'on a connue fin mai et début juin, à savoir qu'elle va être beaucoup plus humide cette fois-ci, donc le facteur humidex va être encore plus grand», fait-il valoir.

«Du temps humide comme ça, on n’en a pas eu encore. Ça va ajouter une sensation de chaleur», ajoute le météorologue.

À plus long terme, les prévisions de la fin juin et du début juillet seront dans les normales saisonnières, mais dès la mi-juillet, on devrait vivre une autre période de chaleur plus importante.

«Normalement, la période la plus chaude de l’été est entre le 10 juillet et le 10 août et ça ne devrait pas faire exception cette année», indique M. Bégin.

En attendant le soleil

En attendant le retour du soleil et l’arrivée des taux élevés d’humidité, c’est la pluie et un ciel gris qui régneront un peu partout sur le sud du Québec, en fin de semaine.

«On va avoir de l’instabilité et un régime d’averses plus fréquent en après-midi. On a également un autre système qui s’amène au courant de la fin de semaine qui va nous donner des températures plus fraîches», termine M. Bégin.