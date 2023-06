Narration d’une expérience de mort imminente

En 1997, j’ai contracté une infection à la bactérie E.coli et je fus hospitalisée pendant une semaine de façon préventive, puisque cette bactérie présente la possibilité de s’attaquer aux reins, entre autres. Et le soir de mon arrivée à l’hôpital, dans la nuit qui a suivi, j’ai vécu quelque chose de spécial.

Subitement pendant la nuit, je n’étais plus dans la réalité. Je me voyais descendre à grande vitesse entre deux murs en ciment où je pouvais voir des lumières accrochées aux murs. Ça me faisait penser à un ascenseur. J’ai alors compris qu’il se passait quelque chose qui sortait de l’ordinaire.

Je me disais en moi-même : je suis en train de mourir. Je m’en vais certainement dans un autre monde. Et sur le coup, j’ai eu très peur. Peur de l’inconnu dans lequel j’entrais. Puis au moment où je me suis dit qu’il fallait bien mourir un jour, la vitesse de ma chute s’est accélérée et je me suis dirigée vers le bas à fond de train. Puis, contre toute attente, j’ai vu dans ma tête mon conjoint assis au pied du lit, à gauche, la tête entre les mains. Il pleurait. Cette vision m’a donné une force intérieure qui me poussait à revenir à la vie.

Quand j’ai rouvert les yeux, plusieurs personnes s’affairaient autour de mon lit. Pendant que certaines me tapotaient le visage, d’autres m’appliquaient des serviettes d’eau froide sur tous les membres. Ils avaient tous l’air de croire qu’ils m’avaient ramenée à la vie, mais moi je reste convaincue presque à cent pour cent, que c’est moi, avec ma seule volonté, qui ai provoqué mon retour à la vie. Je pense aussi que c’est mon conjoint qui m’a donné l’envie de revenir.

Anonyme

Ce que vous avez vécu correspond à une partie de la définition que donne Wikipédia de ce que serait en fait une « expérience de mort imminente ». Publiée il y a trois jours, je la recite pour ceux et celles qui n’auraient pas eu la chance de la lire : « Il s’agit d’un ensemble de visions et de sensations exceptionnelles vécues par des individus confrontés à leur propre mort (mort clinique, coma avancé, ou simple perception de leur mort imminente), que le danger soit réel ou simplement comme tel.

Ces expériences correspondent à une caractérisation relativement récurrente et spécifique contenant notamment : la décorporation, la perception visuelle dans toutes les directions simultanément, la sensation d’être capable de traverser des obstacles physiques, la vision complète de sa propre existence, la vision d’un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles ou des proches décédés, la vision d’une lumière, un sentiment d’amour infini, de paix et de tranquillité, l’impression d’une expérience ineffable et d’union avec des principes divins ou supranormaux. »

De ce dernier élément vient probablement votre impression d’être la grande responsable de votre retour à la réalité, alors qu’une partie de la responsabilité de votre retour à la vie tient aussi aux soins qu’on vous a prodigués pendant la crise de santé que vous aviez traversée à cause des ravages de la bactérie. Merci pour ce beau témoignage.