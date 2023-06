Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 16 juin qui valent le détour.

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Rangers du Texas

Getty Images via AFP

Les Blue Jays ont beaucoup de difficulté face aux équipes de leur propre section, mais leur prochain adversaire s’annonce redoutable même s’il n’évolue pas dans l’Est de la Ligue américaine. Les Rangers sont parmi les meilleures équipes du baseball majeur cette saison. Ils auront aussi le luxe de disputer cette série contre les Jays à domicile. Les représentants du Texas enverront sur le monticule le lanceur Martin Perez (6-2), qui devra se racheter après avoir accordé sept points aux Rays de Tampa Bay la semaine dernière. Kevin Gausman (5-3) sera l’homme de confiance des visiteurs.

Prédiction : Victoire des Rangers du Texas – 2,25

Tennis : Céline Naef c. Veronika Kudermetova

AFP

Céline Naef, 17 ans seulement, impressionne à ses débuts sur le circuit de la WTA, au tournoi de Bois-le-Duc. La Suissesse a déjà écarté de sa route la légendaire Venus Williams et la huitième tête de série de l’événement, Catherine McNally. La 202e joueuse mondiale aura toutefois du pain sur la planche en quart de finale, où elle rencontrera Veronika Kudermetova. La Russe est la favorite du tournoi et occupe le 10e échelon du classement. Naef pourrait-elle causer une immense surprise contre une joueuse de cette trempe? Peut-être que non, mais elle pourrait amener son adversaire à la limite.

Prédiction : Victoire en trois manches de Veronika Kudermetova – 4,20

Football : Blue Bombers de Winnipeg c. Roughriders de la Saskatchewan

Getty Images via AFP

Ces deux équipes ont remporté leur premier match de la saison d’une manière bien différente. Les Bombers ont laissé la défense de côté pour venir à bout des Tiger-Cats de Hamilton par la marque de 42 à 31, tandis que les «Riders» ont plutôt montré qu’ils pouvaient déranger l’attaque adverse en battant les Elks d’Edmonton 19 à 13. C’est l’ancien des Alouettes de Montréal Trevor Harris qui se retrouve aux commandes de l’offensive des Roughriders cette saison et son premier duel a été difficile. Le vétéran n’a réussi que 20 de ses 33 passes et a été victime de deux interceptions. Pendant ce temps, Zach Collaros a été spectaculaire pour les Bombers avec trois passes de touché et 354 verges aériennes.

Prédiction : Victoire des Blue Bombers de Winnipeg – 1,38